Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi

"HALKIMIN YANINDA SONSUZA DEK DURACAĞIM"

Ünlü model açıklamasına şöyle devam etti:



"Filistin halkının kurtuluşunu bu kadar trajik bir saldırıya bağlamak kalbimi acıtan bir şey. Filistin, terörle eş anlamlı değildir ve bu kampanya istemeden de olsa kim olduğumuzu temsil etmeyen bir olayı vurguladı. Ben gururlu bir Filistinli kadınım ve kültürümüzde geçen hafta yaşanan şeylerden çok daha fazlası var.

Filistin halkımın yanında sonsuza dek duracağım ve antisemitizmden arınmış bir dünya için savunuculuk yapmaya devam edeceğim. Antisemitizmin, Filistin halkının kurtuluşunda yeri yoktur. Her zaman şiddet yerine barıştan yana olacağım, her gün. Nefretin burada yeri yok ve sonsuza dek sadece halkım için değil, dünya çapındaki herkes için savunuculuk yapacağım""