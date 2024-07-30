Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi gruplar ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu Adidas'ın reklamından çıkarılmıştı. Ünlü model konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı.

İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 2

İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, “Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü”nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti.

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 3

Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 4

"HİÇBİR BİLGİM YOKTU"

27 yaşındaki model konuyla ilgili sessizliğini bozdu:

"Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım."

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 5

"YANLIŞ OLDUĞUNA İNANDIĞIM ŞEYLERİ DİLE GETİRECEĞİM"

Hadid sözlerine "Eğer haberdar olsaydım, asla bu kampanyaya dahil olmazdım. Ekibim bilmeliydi, Adidas bilmeliydi ve ben de daha fazla araştırma yapmalıydım ki ben de bileyim, anlayayım ve konuşabileyim. Her zaman yaptığım ve yapacağım gibi, yanlış olduğuna inandığım şeyleri dile getireceğim. Herkesin niyeti olumlu bir şey yapmak ve insanları sanat aracılığıyla bir araya getirmek olsa da tüm tarafların anlayış eksikliği süreci baltaladı. Antisemitizm dahil nefretin hiçbir türüne inanmıyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ve ben bu sözümün sonuna kadar arkasındayım"diye devam etti.

Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi - 6

"HALKIMIN YANINDA SONSUZA DEK DURACAĞIM"

Ünlü model açıklamasına şöyle devam etti:

"Filistin halkının kurtuluşunu bu kadar trajik bir saldırıya bağlamak kalbimi acıtan bir şey. Filistin, terörle eş anlamlı değildir ve bu kampanya istemeden de olsa kim olduğumuzu temsil etmeyen bir olayı vurguladı. Ben gururlu bir Filistinli kadınım ve kültürümüzde geçen hafta yaşanan şeylerden çok daha fazlası var.

Filistin halkımın yanında sonsuza dek duracağım ve antisemitizmden arınmış bir dünya için savunuculuk yapmaya devam edeceğim. Antisemitizmin, Filistin halkının kurtuluşunda yeri yoktur. Her zaman şiddet yerine barıştan yana olacağım, her gün. Nefretin burada yeri yok ve sonsuza dek sadece halkım için değil, dünya çapındaki herkes için savunuculuk yapacağım""

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