Bella Hadid tartışmalı Adidas kampanyası için özür diledi
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi gruplar ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu Adidas'ın reklamından çıkarılmıştı. Ünlü model konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı.
İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.