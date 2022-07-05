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Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 11:58

Ünlü Amerikalı model Bella Hadid, sunduğu yeni NFT koleksiyonuyla metaverse dünyasındaki varlığını artırıyor. Model, koleksiyondaki yarı insan yarı robot (cyborg) görünümüyle dikkat çekti.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 1

Amerikalı model , yeni NFT projesiyle dijital dünyaya adım attı. ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye çıkaran model, yeni koleksiyonunda robota (cyborg) dönüştü.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 2

reBASE adındaki sosyal metaverse sitesi ile işbirliği içinde olan model, kendisinin de yer aldığı satın alınabilir bir koleksiyon sundu.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 3

YALNIZCA SİZİN OLACAK

Dijital olarak var olan NFT’ler hatıra olarak ve koleksiyon olarak saklanabilecek. Her NFT, bir fotoğraftan ziyade yalnızca size ait olan dijital bir kayıt olacak.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 4

YARI İNSAN YARI ROBOTA BENZETİLDİ

Vücudunun 3 boyutlu taramasını yaptıran Hadid, cyborg'a benzetildi.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 5

VÜCUDUNU TARATTI

Hadid, “Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor” diyerek bu adımın yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni metaların doğacağına inandığını belirtmişti.

Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü - 6

OYUN OYNAMAYI ÇOK SEVİYOR

Erkek kardeşi Anwar sayesinde World of Warcraft gibi oyunların dünyasına giren model, özellikle pandemi döneminde kendini oyun oynamaya adadığını belirtti.

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