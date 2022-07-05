Bella Hadid yeni NFT koleksiyonunda robota dönüştü

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 11:58
Amerikalı model Bella Hadid, yeni NFT projesiyle dijital dünyaya adım attı. ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye çıkaran model, yeni koleksiyonunda robota (cyborg) dönüştü.
reBASE adındaki sosyal metaverse sitesi ile işbirliği içinde olan model, kendisinin de yer aldığı satın alınabilir bir koleksiyon sundu.
Dijital olarak var olan NFT’ler hatıra olarak ve koleksiyon olarak saklanabilecek. Her NFT, bir fotoğraftan ziyade yalnızca size ait olan dijital bir kayıt olacak.
Vücudunun 3 boyutlu taramasını yaptıran Hadid, cyborg'a benzetildi.
Hadid, “Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor” diyerek bu adımın yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni metaların doğacağına inandığını belirtmişti.
Erkek kardeşi Anwar sayesinde World of Warcraft gibi oyunların dünyasına giren model, özellikle pandemi döneminde kendini oyun oynamaya adadığını belirtti.