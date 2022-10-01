Bella Hadid’e spreyden elbise

Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle moda tarihine geçti.

Bella Hadid’e spreyden elbise - 1

Bella Hadid (25), sahnede sprey boyalarla giydirildi ve moda tarihine geçti.


Bella Hadid’e spreyden elbise - 2

Hadid, üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesiyle podyumda yürüdü.


Bella Hadid’e spreyden elbise - 3

Hadid beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Hadid'e dört sanatçı özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yaptı.

Bella Hadid’e spreyden elbise - 4

Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü.

Bella Hadid’e spreyden elbise - 5

Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra yıldız model, üzerindeki giysiyle podyumda yürüdü.

İşte diğer kareler...

Bella Hadid’e spreyden elbise - 6
Bella Hadid’e spreyden elbise - 7
Bella Hadid’e spreyden elbise - 8
Bella Hadid’e spreyden elbise - 9

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