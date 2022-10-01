Bella Hadid’e spreyden elbise

Bella Hadid (25), sahnede sprey boyalarla giydirildi ve moda tarihine geçti.
Hadid, üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesiyle podyumda yürüdü.
Hadid beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Hadid'e dört sanatçı özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yaptı.
Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü.
Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra yıldız model, üzerindeki giysiyle podyumda yürüdü.
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