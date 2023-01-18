Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi)

Ünlü süper model Bella Hadid, platin sarısına boyattığı saçlarını ikonik oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetti. Hadid, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 1

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 2

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 3

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 4

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 5

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 6

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 7

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 8

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 9

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 10

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 11

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 12

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 13

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 14

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 15

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 16

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 17

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 18

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 19

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 20

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 21

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 22

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 23

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 24

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 25

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 26

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 27

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 28

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 29

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 30

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 31

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 32

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 33

Büşra Pekin

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 34

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 35

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 36

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 37

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 38

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 39

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 40
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 41

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 42
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 43

FIRAT TANIŞ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 44
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 45

NEJAT İŞLER

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 46
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 47

DEMET EVGAR

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 48
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 49

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 50

HALİT ERGENÇ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 51
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 52

BENSU SORAL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 53

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 54
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 55

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 56

ŞÜKRAN OVALI

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 57
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 58

MUSTAFA SANDAL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 59
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 60

EDİS

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 61
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 62

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 63
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 64

BERGÜZAR KOREL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 65
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 66
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 67

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 68

GONCA VUSLATERİ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 69
Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 70

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 71

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 72

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 73

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 74

ELÇİN SANGU

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 75

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 76

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 77

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 78

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 79

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 80

MURAT BOZ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 81

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 82

SILA

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 83

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 84

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 85

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 86

FAHRİYE EVCEN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 87

HADİSE

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 88

ÖZCAN DENİZ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 89

ALMEDA ABAZİ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 90

ESRA EROL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 91

ŞEYMA SUBAŞI

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 92

TARKAN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 93

SEZEN AKSU

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 94

EBRU GÜNDEŞ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 95

BİRCE AKALAY

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 96

SİBEL CAN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 97

PNAR ALTUĞ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 98

DENİZ AKKAYA

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 99

GÜLŞEN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 100

EBRU ŞALLI

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 101

AYŞECAN TATARİ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 102

AJDA PEKKAN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 103

SEDA SAYAN

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 104

ÇAĞLA ŞIKEL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 105

HANDE YENER

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 106

GİZEM HATİPOĞLU

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 107

CEYDA ATEŞ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 108

DENİZ BAYSAL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 109

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 110

GÖKÇE BAHADIR

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 111

EMİNA SANDAL

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 112

İREM SAK

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 113

PETEK DİNÇÖZ

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 114

TUĞBA ÖZAY

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 115

TUVANA TÜRKAY

Bella Hadid'in Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 116

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