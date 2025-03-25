Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok

AYLAR SONRA İLK SÖZLER

GQ dergisine röportaj veren Ben Affleck, boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Lopez ile ayrılıklarının tek bir sebebe bağlı olmadığını ifade eden ünlü isim, şöyle dedi:

"İnsanlar ayrılıkların ardında her zaman büyük bir neden ararlar. Ancak gerçek şu ki çoğu zaman durum çok daha basit. Büyük bir skandal, entrika veya dramatik bir olay yok. Sadece hayatlarını anlamaya çalışan iki insan var."