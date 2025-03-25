Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birkaç ay önce iki yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Affleck, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını söyledi.
2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılan ve 20 yıl sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.
2 yıllık evliliklerini bitirmek isteyen ikili tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı ve resmen boşandı.