Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, birkaç ay önce iki yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Affleck, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını söyledi.

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 1

2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılan ve 20 yıl sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz Ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

2 yıllık evliliklerini bitirmek isteyen ikili tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı ve resmen boşandı.

N-LIFE HABERLERİ

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 2

Lopez, ayrılık sonrası hislerini "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlarken; Ben Affleck konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 3

AYLAR SONRA İLK SÖZLER

GQ dergisine röportaj veren Ben Affleck, boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Lopez ile ayrılıklarının tek bir sebebe bağlı olmadığını ifade eden ünlü isim, şöyle dedi:

"İnsanlar ayrılıkların ardında her zaman büyük bir neden ararlar. Ancak gerçek şu ki çoğu zaman durum çok daha basit. Büyük bir skandal, entrika veya dramatik bir olay yok. Sadece hayatlarını anlamaya çalışan iki insan var."

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 4

"BENİM İÇİN HASSAS BİR KONU"

İlişkilerde sürekli olarak bir suçlu aramanın anlamsız olduğunu belirten Ben Affleck, "Bu, sanki bir çift terapisi seansı gibi olurdu ve eminim ki bir süre sonra kimse dinlemek istemezdi. Çünkü herkesin kendine özgü sorunları var ve bunları kamuoyuyla paylaşmak benim için oldukça hassas bir konu" dedi.

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 5

"HER ŞEY OLGUN BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Boşanma sonrası hayatının sakin olduğunu açıklayan oyuncu, "Biliyorum, 'Yeni boşandın, nasıl dramasız olabilir?' diye düşünebilirsiniz. Ama her şey olgun bir şekilde ilerledi. Eğer biri oturup gerçekten konuşmamı dinleseydi, büyük ihtimalle sıkıntıdan gözleri kapanırdı" ifadelerini kullandı.

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 6

2000'Lİ YILLARIN EN POPÜLER ÇİFTİYDİ

Bennifer adıyla anılan kili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden ise 3 çocuğu var.

Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok - 7

"LOPEZ'E GÖRE DAHA ÇEKİNGENİM"

Jennifer Lopez'in "This Is Me... Now" adlı müzikal filmi için çekilen belgeseldeki halinin yanlış anlaşıldığını belirten Ben Affleck, Lopez'e gören daha çekingen bir mizacı olduğunu ifade etti ve şöyle dedi:

"Belgeseli izleyip 'İşte ayrılmalarının nedeni bu' diyemezsiniz. İnsanlar ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olabilir, bu büyük bir sorun yaratmak zorunda değil."

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