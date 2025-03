Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez konuştu: Bir skandal yok

"LOPEZ'E GÖRE DAHA ÇEKİNGENİM"

Jennifer Lopez'in "This Is Me... Now" adlı müzikal filmi için çekilen belgeseldeki halinin yanlış anlaşıldığını belirten Ben Affleck, Lopez'e gören daha çekingen bir mizacı olduğunu ifade etti ve şöyle dedi:

"Belgeseli izleyip 'İşte ayrılmalarının nedeni bu' diyemezsiniz. İnsanlar ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olabilir, bu büyük bir sorun yaratmak zorunda değil."