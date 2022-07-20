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Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü

Haberler | 20.07.2022 - 08:15

Las Vegas'ta evlenen Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün ayrıntıları gelmeye başladı. Yıldız çift, Affleck'in Georgia'daki malikanesinde düğünlerini gerçekleştirecek.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü - 1

Bir süre birliktelikleriin ardından 2004'te düğünlerine günler kala ayrılan (52) ile Ben Affleck (49) çifti geçen yıl yeniden birliktelikleri sonrası ABD Las Vegas'ta gizli bir törenle evlendi.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü - 2

Çiftin, Affleck'in Georgia'daki malikanesinde düğün töreni düzenleyeceği açıklandı.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü - 3

Yıldız çift, 2004'te de aynı malikanede evlenmeyi planlamış ancak bu hayalleri gerçekleşmemişti.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü - 4

Lopez mutlu gününde, hem eski filminden kalma bir gelinlik hem de dantel işlemeli Zuhair Murad markasından seçtiği bir gelinlik giydi.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü - 5

Ünlü yıldız, ilk olarak eski filminden kalma kolsuz bir gelinlik tercih ederken, ikinci olarak da ünlü gelinlik markası Zuhair Murad’dan uzun kollu, dantel işlemeli ve kalp yaka tasarımlı bir gelinlik tercih etti.

N-LIFE HABERLERİ

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