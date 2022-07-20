Ben Affleck ile Jennifer Lopez'e malikane düğünü

Haberler | 20.07.2022 - 08:15
Bir süre birliktelikleriin ardından 2004'te düğünlerine günler kala ayrılan Jennifer Lopez (52) ile Ben Affleck (49) çifti geçen yıl yeniden birliktelikleri sonrası ABD Las Vegas'ta gizli bir törenle evlendi.
Çiftin, Affleck'in Georgia'daki malikanesinde düğün töreni düzenleyeceği açıklandı.
Yıldız çift, 2004'te de aynı malikanede evlenmeyi planlamış ancak bu hayalleri gerçekleşmemişti.
Lopez mutlu gününde, hem eski filminden kalma bir gelinlik hem de dantel işlemeli Zuhair Murad markasından seçtiği bir gelinlik giydi.
Ünlü yıldız, ilk olarak eski filminden kalma kolsuz bir gelinlik tercih ederken, ikinci olarak da ünlü gelinlik markası Zuhair Murad’dan uzun kollu, dantel işlemeli ve kalp yaka tasarımlı bir gelinlik tercih etti.