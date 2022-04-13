Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti?

Haberler - ntv.com.tr | 13.04.2022 - 14:56 - Son Güncelleme : 13.04.2022 - 15:03
Beraber ev alma planı yapan ve davetlerde sık sık beraber görüntülenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, Lopez’in ‘dünyadaki en sevdiği yer”de evlenme kararı aldı.
Lopez, evlilik teklifinin tüm detaylarını kişisel sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.
Affleck’in hiç beklenmedik bir anda diz üstüne çöküp kendisini evlenme teklifi yaptığını belirten şarkıcı, tamamen hazırlıksız yakalandığı dile getirdi.
“Gözlerinin içine bakarken hem gülüyor hem ağlıyordum ve aynı zamanda 20 sene sonra aynı şeyin yaşanmasını idrak etmeye çalışıyordum” diyen Latin şarkıcı, dilinin tutulduğunu belirtti.
Şarkıcı, 49 yaşındaki oyuncunun “Bu bir evet mi?” sorusuna “Evet, tabii ki evet!” diye cevap verdiğini açıkladı.
“Bana yüzüğü verdi, yeşil bir elmastı. Yeşil benim hem en sevdiğim hem de şanslı rengimdir” diyen şarkıcı, gerçek aşkıyla ikinci bir şans yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Evlilik kararından bir önceki gün 14 yaşındaki kızı Emme ile mobilya alışverişine çıkan Lopez'in elindeki elmas yüzük dikkat çekmişti.