Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti?

Haberler - ntv.com.tr | 13.04.2022 - 14:56 - Son Güncelleme : 13.04.2022 - 15:03

20 yıl sonra bir araya gelen ve geçtiğimiz günlerde evlenme kararı alan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, romantik bir şekilde nişanlandıklarını paylaştı.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 1

Beraber ev alma planı yapan ve davetlerde sık sık beraber görüntülenen ve çifti, Lopez’in ‘dünyadaki en sevdiği yer”de evlenme kararı aldı.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 2

Lopez, evlilik teklifinin tüm detaylarını kişisel sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 3

Affleck’in hiç beklenmedik bir anda diz üstüne çöküp kendisini evlenme teklifi yaptığını belirten şarkıcı, tamamen hazırlıksız yakalandığı dile getirdi.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 4

“Gözlerinin içine bakarken hem gülüyor hem ağlıyordum ve aynı zamanda 20 sene sonra aynı şeyin yaşanmasını idrak etmeye çalışıyordum” diyen Latin şarkıcı, dilinin tutulduğunu belirtti.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 5

Şarkıcı, 49 yaşındaki oyuncunun “Bu bir evet mi?” sorusuna “Evet, tabii ki evet!” diye cevap verdiğini açıkladı.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 6

“Bana yüzüğü verdi, yeşil bir elmastı. Yeşil benim hem en sevdiğim hem de şanslı rengimdir” diyen şarkıcı, gerçek aşkıyla ikinci bir şans yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Ben Affleck Jennifer Lopez'e nasıl evlenme teklifi etti? - 7

Evlilik kararından bir önceki gün 14 yaşındaki kızı Emme ile mobilya alışverişine çıkan Lopez'in elindeki elmas yüzük dikkat çekmişti.

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