Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı
Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kathleen 'Kick' Kennedy ile aşk yaşadığı konuşulan Affleck, sözcüsü aracılığıyla iddiayı yalanladı.
Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almasının ardından 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.