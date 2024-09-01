Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı

LOPEZ İLE AFFLECK NEDEN AYRILIYOR?

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.