Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı

Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kathleen 'Kick' Kennedy ile aşk yaşadığı konuşulan Affleck, sözcüsü aracılığıyla iddiayı yalanladı.

Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı - 1

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almasının ardından  20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.


N-LIFE HABERLERİ

Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı - 2

Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu..

Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı - 3

Lopez’i eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Kathleen 'Kick' Kennedy ile aldattığı konuşulan Affleck, sözcüsü aracılığıyla iddiayı yalanladı.

Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı - 4

"BİRBİRLERİNİ TANIYORLAR MI BİLMİYORUM"

52 yaşındaki aktörün sözcüsü Jen Allen, People Dergisi’ne yaptığı açıklamada, “Doğruluk payı yok. Birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını bile bilmiyorum” dedi.

Ben Affleck sessizliğini bozdu: Aldatma iddialarını yalanladı - 5

LOPEZ İLE AFFLECK NEDEN AYRILIYOR?

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak yeni bir iddia ayrılık sebebin aslında çok farklı olduğunu ortaya koydu.

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