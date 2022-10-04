Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası

Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliğinde sorunlar olduğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar ikilinin aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandığını ve Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını iddia ediyor.

Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası - 1

Temmuz ayında evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin balayından döndükten sonra ilişkilerinde sorun yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Radar Online'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi.


Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası - 2

Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı: "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."


Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası - 3

Başka bir kaynak da Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını belirtti: "Ben kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor."


Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası - 4

Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.


Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası - 5

Bu iddialar, Lopez'in ilk eşi Ojani Noa'nın çiftin evliliği hakkındaki yorumunu akıllara getirdi. Lopez ve Affleck'in düğününden sonra Daily Mail'e konuşan Noa, "Bu evlilik uzun sürmez. Jennifer aşık olmaya aşık. Evlendikten sonra onun için büyü kayboluyor" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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