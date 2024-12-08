"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme
Gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ'un "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri günlerce konuşulmuştu. Altuğ'un bu itirafına usta oyuncu Nebahat Çehre göndermede bulundu.
"Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz."