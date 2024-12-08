"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme

"HADDİMİ BİLMEYE ÇALIŞMIŞTIM"

Açıklamasıyla tepki çeken Altuğ, yanlış anlaşıldığını "Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım ama daha hadsiz algılanmışım. Köylü kadınları bence çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle ilgili bir şey değil" sözleriyle ifade etmişti.