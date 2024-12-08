"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme

Gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ'un "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri günlerce konuşulmuştu. Altuğ'un bu itirafına usta oyuncu Nebahat Çehre göndermede bulundu.

"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme - 1

"Çocuklar Duymasın", "Omuz Omuza", "Aile Reisi" gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz."

N-LIFE HABERLERİ

"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme - 2

"HADDİMİ BİLMEYE ÇALIŞMIŞTIM"

Açıklamasıyla tepki çeken Altuğ, yanlış anlaşıldığını "Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım ama daha hadsiz algılanmışım. Köylü kadınları bence çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle ilgili bir şey değil" sözleriyle ifade etmişti.

"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme - 3

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Nebahat Çehre de Pınar Altuğ'un açıklamasına yorum yaptı.

"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme - 4

"OYUNCU HER KALIBA GİRER"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu, kariyeri boyunca birçok karaktere hayat verdiğini belirtip, "Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz. Oyuncu her kalıba girer" dedi.

"Benden köylü kadını çıkmaz" demişti: Nebahat Çehre'den Pınar Altuğ'a gönderme - 5

Öte yandan Yağmur Atacan da eşi Pınar Altuğ'un böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermemiş ve "Ben, 'sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim" açıklamasında bulunmuştu.

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