Galeri

Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira

Haberler | 24.07.2022 - 10:21

Yıldız oyuncu Benedict Cumberbatch'in hayranlarıyla bir araya gelip fotoğraf çektirip imza verdiği bir etkinlikten 5 milyon lira kazandığı ortaya çıktı. Hayranlar imza için 85 sterlin (Yaklaşık 1900 TL), fotoğraf için 75 sterlin (Yaklaşık 1600 TL) ödedi.

Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira - 1

Sherlock, Doctor Strange, Enigma, The Power of The Dog gibi birçok sevilen dizide başrolde olan Benedict Cumberbatch, projelerin dışında hayran buluşmalarından da büyük bir gelir elde ediyor.


Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira - 2

Cumberbatch'in geçtiğimiz yıllarda hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikten fotoğraf ve imza karşılığında toplamda 240 bin sterlin (5 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.


Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira - 3

Dailymail’in haberine göre; ünlü yıldızın hayranları iki gün süren Londra Film ve Çizgi Roman Kongresi’nde imza için 85 sterlin, selfie için 75 sterlin ve konuşmasına katılmak için ise 25 sterlin ödeme yaptı.


Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira - 4

Öte yandan Cumberbatch, kısa bir süre önce Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere evinin kapılarını açacağını duyurmuş ve ardından sözünü tutarak saldırıdan kaçan Ukraynalı bir aileyi İngiltere'deki evinde misafir etmişti.

Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira - 5

45 yaşındaki oyuncu Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden 'Evdeki Mülteciler' yardım kuruluşu ile çalıştığını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER