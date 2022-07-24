Benedict Cumberbatch'e hayranlarından 5 milyon lira

Haberler | 24.07.2022 - 10:21
Sherlock, Doctor Strange, Enigma, The Power of The Dog gibi birçok sevilen dizide başrolde olan Benedict Cumberbatch, projelerin dışında hayran buluşmalarından da büyük bir gelir elde ediyor.
Cumberbatch'in geçtiğimiz yıllarda hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikten fotoğraf ve imza karşılığında toplamda 240 bin sterlin (5 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.
Dailymail’in haberine göre; ünlü yıldızın hayranları iki gün süren Londra Film ve Çizgi Roman Kongresi’nde imza için 85 sterlin, selfie için 75 sterlin ve konuşmasına katılmak için ise 25 sterlin ödeme yaptı.
Öte yandan Cumberbatch, kısa bir süre önce Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere evinin kapılarını açacağını duyurmuş ve ardından sözünü tutarak saldırıdan kaçan Ukraynalı bir aileyi İngiltere'deki evinde misafir etmişti.
45 yaşındaki oyuncu Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden 'Evdeki Mülteciler' yardım kuruluşu ile çalıştığını açıklamıştı.