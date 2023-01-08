Benedict Cumberbatch'in dedesinin İzmir'de konsolos olarak görev yaptığı ortaya çıktı

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscar'lı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.