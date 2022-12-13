Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması

Televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranlarını tarafından çok beğenildi.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması - 1

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması - 2

Dizide Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ise performansları ile büyük övgü toplamıştı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması - 3

14 yıl sonra aynı projede bir araya geleceği açıklanan ikili, dün gece düzenlenen bir etkinlikte dizinin yönetmeni ile bir araya geldi.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması - 4

AŞK-I MEMNU BULUŞMASI YAŞANDI

Dizinin yönetmeni Hilal Saral, ikiliyle birlikte olduğu sosyal medya hesabında paylaştı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Aşk-ı Memnu buluşması - 5

14 yıl sonra buluşan Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı film New York'ta çekildi. Filmin paylaşılan ilk kareleri ikilinin hayranları tarafından sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Filmin adının İngilizce'de "Last Call For İstanbul" adını taşıdığı belirtilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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