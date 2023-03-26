Berfu Yenenler'den estetik iddiasına yanıt

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 4'üncü olan Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Kuzey (3) ve Mete (2) adında iki çocuğu olan tescilli güzel, 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı, eşi Eser Yenenler'in de yer aldığı esprili videolarla adından sıkça söz ettiriyor.
28 yaşındaki Yenenler, son olarak hakkında yapılan estetik haberine Instagram hesabı üzerinden isyan etti.
Yenenler, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirip imaj tazeledi. Bir magazin hesabı, ünlü ismin son halini, "Yeni dudaklarıyla" notu ile Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler ise bu gönderiye kayıtsız kalmadı.
Yenenler, söz konusu paylaşıma, "Valla yok. Birinde dişli gülüyorum, birinde dişsiz. Yorumdaki herkese DM (direkt mesaj) fotoğrafı mı atayım? Ha bu arada canım ister yaparım?" yorumunu yazdı.
Daha sonra kendi sayfasında da paylaşıma yer veren Yenenler, "Canım ister çene yaptırırım, canım ister kulak yaptırırım. Ne bu güzellik baskısı!" mesajı ile tepkisini dile getirdi.