Berfu Yenenler'den estetik iddiasına yanıt

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 4'üncü olan Berfu Yenenler, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Kuzey (3) ve Mete (2) adında iki çocuğu olan tescilli güzel, 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı, eşi Eser Yenenler'in de yer aldığı esprili videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

28 yaşındaki Yenenler, son olarak hakkında yapılan estetik haberine Instagram hesabı üzerinden isyan etti.