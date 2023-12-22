Bergüzar Korel imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Kahverengi saçlarını sarıya boyatarak tarz değişikliğine giden oyuncu Bergüzar Korel, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi. Korel, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
BERGÜZAR KOREL
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.