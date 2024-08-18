Bergüzar Korel'den yeni imaj: Yine başardım (Ünlülerin değişimi)
Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarından vazgeçerek imajını değiştiren Bergüzar Korel, bu kez de koyu renkli saçlarını uzattı. Korel, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Uzun bir aradan sonra Düğüm dizisiyle izleyici karşısından çıkan Bergüzar Korel, sarı saçlarından vazgeçmişti.