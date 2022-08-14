Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün tarihi belli oldu

Haberler | 14.08.2022 - 12:24
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre çift, "Düğün için son alışveriş turlarımızı yapıyoruz, güzel bir yola çıktık. Umarız düğünümüz de istediğimiz gibi geçer biz çok heyecanlıyız. Kısmetse eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" dedi.
Düğün hazırlıklarının birçoğunu kışın bitirdiğini söyleyen Yıldız Atiksoy, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı o çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım" diye konuştu.
Şubat ayında nişanlanan ikili, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Merve Özbey'in doğum günü bizi buluşturdu." yanıtını vermişti.
Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti. Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
Evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade eden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Berk'e kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" demişti.
Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan ünlü oyuncu ise, "Hemen bir nikah dairesine götürüp, işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı" diye konuşmuştu.