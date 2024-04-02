Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti bebek sahibi olmak için gün sayıyor

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Bebek bekledikleri ortaya çıkan ve bir kızları olacağını duyuran çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" demişti.