Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in çocuğu yaralandı

Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, kızı Arya’nın üzerine yatak odasında bulunan dolap kapağı düşmesi ve kızının yaralanması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Küçük kızı yüzünden ve boynundan yaralanan Şahin, “Baştan beri sürekli bir problem yaşadık! Mobilyalar eksik geldi, elimde dekontlar var. Monte eden ekibiniz bile 'Parçalar eksik, sorunlu' diyerek şikayette bulundular, hepsi elimde. Üzerine bir de dolap kapağı durduk yere çocuğumun suratına düştü!” ifadelerini kullandı.
Şahin, kızının yaralandığı görüntüleri paylaşırken “Çocuğum söz konusu burada, elim ayağım titriyor! Allah beterinden korudu. Paylaşmayacaktım, 'Olsun, hallolur' dedim sustum! Ama çocuğum söz konusu olduğu için bu bardağı taşıran son noktaydı! Çocuğum hem çok korktu, hem de yaralandı. Boynuna bile geldi! Daha kötüsü de olabilirdi!” dedi.
Şahin, kızı Arya ile yaptığı son paylaşımda ise doktor kontrollerinin yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
2016 yılında evlenen çift, 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında ise Zeynep Mira'yı kucağına almıştı.