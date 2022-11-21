Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin'in çocuğu yaralandı

Şahin, kızının yaralandığı görüntüleri paylaşırken “Çocuğum söz konusu burada, elim ayağım titriyor! Allah beterinden korudu. Paylaşmayacaktım, 'Olsun, hallolur' dedim sustum! Ama çocuğum söz konusu olduğu için bu bardağı taşıran son noktaydı! Çocuğum hem çok korktu, hem de yaralandı. Boynuna bile geldi! Daha kötüsü de olabilirdi!” dedi.