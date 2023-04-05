Beşinci kez evlenmeye hazırlanan medya milyarderi Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı

Çiftin ayrılık nedeni hakkında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Ann Lesley Smith'in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini söyleyerek, "Oturup konuştular ve ayrılmanın onlar için daha iyi olacağına karar verdiler.

Murdoch, her zaman toplum önünde olacağını kabul ederken, bu konuda yapabileceği ve değiştirebişeceği bir şey yok" ifadesini kullandı.

Bir başka kaynak da Murdoch'ın Smith'a karşı yaklaşımı hakkında, "Ona hayranlık ve saygı duyuyor, onun harika bir kadın olduğunu düşünüyor. Onun çok sakin ve güçlü olmasını seviyor" diye konuştu.