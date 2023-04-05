Beşinci kez evlenmeye hazırlanan medya milyarderi Rupert Murdoch nişanlısından ayrıldı

Medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci kez evlenmeye karar vermiş, 66 yaşındaki Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı. Çift, nişanlandıklarını duyurmasından sadace iki hafta sonra ayrıldı.
Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurdu.
Haber, Amerika Fox News'in sahibi, ünlü milyarder Murdoch'ın, nişanlısı Smith'e 2,5 milyon dolar değerinde (47,5 milyon TL) 11 karatlık nişan yüzüğü hediye etmesinin hemen ardından geldi.
Çiftin ayrılık nedeni hakkında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Ann Lesley Smith'in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini söyleyerek, "Oturup konuştular ve ayrılmanın onlar için daha iyi olacağına karar verdiler.
Murdoch, her zaman toplum önünde olacağını kabul ederken, bu konuda yapabileceği ve değiştirebişeceği bir şey yok" ifadesini kullandı.
Bir başka kaynak da Murdoch'ın Smith'a karşı yaklaşımı hakkında, "Ona hayranlık ve saygı duyuyor, onun harika bir kadın olduğunu düşünüyor. Onun çok sakin ve güçlü olmasını seviyor" diye konuştu.
Dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçen, ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya yöneticisi Rupert Murdoch, ayrılıdığı son nişanlısı Smith’e evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.
İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. Çiftin düğün töreninin yazın olması bekleniyordu.
Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2014'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan geçen Eylül ayında ayrıldı.
Murdoch'un önceki evliliklerinden altı çocuğu var: İlk eşi Patricia Booker'dan şimdi 64 yaşındaki kızı Prudence MacLeod, 53 yaşındaki kızı Elisabeth ve 50 yaşındaki oğulları Lachlan ve ikinci eşi Anna Mann'dan 49 yaşındaki James ve 21 yaşındaki olan kızı Grace; üçüncü eşi Wendi Deng'den 19 yaşında Chloe adlı çocukları var.