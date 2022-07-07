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Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 14:20

ABD’li oyuncu Bevin Prince'in eşi William Friend, arkadaşlarıyla tekneyle açıldıkları sırada yıldırım çarpması sonucu hayata veda etti. Friend, 33 yaşındaydı.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 1

Amerikan gençlik dizisi One Tree Hill'in yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina’daki Masonboro Adası’nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

33 yaşında hayata veda eden Friend’e, kazanın ardından acil müdahale yapıldığı ancak ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 3

Çift, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York’tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı.

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 4

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI

2016 yılında evlenen çift, geçtiğimiz mayıs ayında altıncı evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

İşte Bevin Prince'in eşi William Friend'den sosyal medyada yansıyan diğer kareleri...

Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 5
Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 6
Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - 7

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