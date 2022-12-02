ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Macron, Biden döneminde ABD’ye "ilk devlet ziyaretini" yapan lider oldu.
Biden çifti dün akşam da Macron çifti onuruna Beyaz Saray’da "ilk resmi akşam yemeği"ni verdi.
Joe Biden ile First lady Jill Biden'ın ev sahipliği yaptığı resmi yemekte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron hazır bulundu. İki ülke lideri kadeh tokuşturarak kameralara poz verdi.
Başkent Washington'da düzenlenen gecenin birbirinden ünlü konukları da vardı.
Amerikalı oyuncu Jennifer Garner, Beyaz Saray davetine, Ben Affleck ile evliliğinden olan 17 yaşındaki kızı Violet ile katıldı.
Ünlü oyuncu Julia Louis-Dreyfus, 2019'da oyunculuğa adım atan oğlu Charlie Hall ile birlikte katıldı davete.
Yazar eşi Suleika Jaouad ile Beyaz Saray gecesinde hazır bulunan Jon Batiste, piyanonun başına geçerek davetlilere müzik ziyafeti çekti.
Gecenin ev sahibi First Lady Jill Biden, müzisyen Jon Batiste'yi sahneye davet ederek seyircilere takdim etti.
Amerikalı müzisyenin performansı büyük beğeni topladı.
Jill Biden, Devlet Yemeği için hazırlanan Beyaz Saray şefleri Cris Comerford ve Susan Morrison'ı da sahneye davet ederek teşekkür etti.
Beyaz Saray yemeğinde 300'den fazla konuğun olduğu öğrenildi.
Beyaz Saray'a Jennifer Garner, John Legend, Chrissy Teigen, Anna Wintour, Baz Luhrmann gibi ünlü isimler katıldı.
İşte Beyaz Saray Devlet Yemeği'nden yansıyan kareler...
John Legend ve Chrissy Teigen
Ariana DeBose ve Henry Munoz