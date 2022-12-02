Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve
ünlülerle akşam yemeği

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron onuruna Beyaz Saray'da verdiği Devlet Yemeği'ne birbirinden ünlü isimler de katıldı. Jennifer Garner, Julia Louis-Dreyfus, Jon Batiste, John Legend, Chrissy Teigen, Anna Wintour, Beyaz Saray'daki isimler arasındaydı.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Macron, Biden döneminde ABD’ye "ilk devlet ziyaretini" yapan lider oldu. 

Biden çifti dün akşam da Macron çifti onuruna Beyaz Saray’da "ilk resmi akşam yemeği"ni verdi. 

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 2

Joe Biden ile First lady Jill Biden'ın ev sahipliği yaptığı resmi yemekte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron hazır bulundu. İki ülke lideri kadeh tokuşturarak kameralara poz verdi.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 3

Başkent Washington'da düzenlenen gecenin birbirinden ünlü konukları da vardı.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 4

Amerikalı oyuncu Jennifer Garner, Beyaz Saray davetine, Ben Affleck ile evliliğinden olan 17 yaşındaki kızı Violet ile katıldı.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 5

Ünlü oyuncu Julia Louis-Dreyfus, 2019'da oyunculuğa adım atan oğlu Charlie Hall ile birlikte katıldı davete.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 6

Yazar eşi Suleika Jaouad ile Beyaz Saray gecesinde hazır bulunan Jon Batiste, piyanonun başına geçerek davetlilere müzik ziyafeti çekti.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 7

Gecenin ev sahibi First Lady Jill Biden, müzisyen Jon Batiste'yi sahneye davet ederek seyircilere takdim etti.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 8

Amerikalı müzisyenin performansı büyük beğeni topladı.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 9

Jill Biden, Devlet Yemeği için hazırlanan Beyaz Saray şefleri Cris Comerford ve Susan Morrison'ı da sahneye davet ederek teşekkür etti. 

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 10

Beyaz Saray yemeğinde 300'den fazla konuğun olduğu öğrenildi.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 11

Beyaz Saray'a Jennifer Garner, John Legend, Chrissy Teigen, Anna Wintour, Baz Luhrmann gibi ünlü isimler katıldı.

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 12

İşte Beyaz Saray Devlet Yemeği'nden yansıyan kareler...

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 13

John Legend ve Chrissy Teigen

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 14

Ariana DeBose ve Henry Munoz

Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 15
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 16
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 17
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 18
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 19
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 20
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 21
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 22
Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve ünlülerle akşam yemeği - 23

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