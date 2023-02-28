Beyin anevrizması geçiren Tom Sizemore'dan kötü haber

Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar) ve 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirmişti. Sizemore, 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Tom Sizemore’un yakınları, aktörün kurtulması için umutların tükendiğini açıkladı.
Ünlü aktörün temsilcisi Charles Lago, "Doktorlar ailesini umut kalmadığını yönünde bilgilendirdi ve hayatına son verme kararını almayı önerdi. Şu an aile bu konuda bir karar verme aşamasında. Bu konuda bir açıklama 1 Mart'ta yapılacak" dedi.
Tom Sizemore'un menajeri, oyuncunun ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı talep ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kendilerine ulaşan çok sayıda destek mesajı için müteşekkir olduğunu belirten Charles Lago, "Bu onlar için çok zor bir zaman" ifadelerini kullandı.
Tom Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.
Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında olan çıkıntı veya baloncuklardır. Atardamar duvarının incelmesiyle ortaya çıkan anevrizma, beyin kanamasına sebep olabilir.