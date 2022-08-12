Beyoğlu'nda Arctic Monkeys grubunun olaylı gecesi: Bakkal küfür ederek kovdu

Haberler | 12.08.2022 - 07:56
Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley Asmalımescit'te bir mekandaydı.
Mekanın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince ortalık karıştı.
tv100'ün haberine göre; Dükkanından çıkan Bakkal ekip üyelerine sözlü şiddette bulundu. Önce tepkisini şişeleri çöpe fırlatarak veren sinirli esnaf daha sonrasında grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.
Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine "Fark etmez" yanıtını verdi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen İngiltere'nin en ünlü müzik grubu üyeleri çareyi mekana girmekte buldu. Bir süre daha sohbet eden grup üyeleri daha sonra İstiklal Caddesi'ne çıktı.