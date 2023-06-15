Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor

"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk kez dünya turnesine çıktı. Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren şarkıcı, enflasyonun beklenenden daha yüksek olmasının sebebi olarak gösteriliyor.

Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor - 1

Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. Rönesans Dünya Turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren şarkıcı, ülkedeki enflasyon artışından sorumlu tutuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor - 2

Yıllar sonra sahnelere dönen Beyonce'yi görebilmek için İzlanda, Portekiz, İsviçre gibi başka ülkelerden seyirciler İsveç'e akın etti.

Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor - 3

BBC'nin haberine göre, şarkıcının İsveç'te konser vermesi restoran fiyatlarının ve otellere olan talebin artmasına sebep oldu.

İsveç'te enflasyon beklentinin üzerine çıkarak mayıs ayında yüzde 9,7 oldu. Nisan ayında yüzde 10,5 olan enflasyon rakamının mayıs ayında yüzde 9.4'e düşmesi öngörülmüştü.

Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor - 4

Otel ve restoran fiyatlarının artmasının bu enflasyonun beklenenden yüksek olmasında etkili olduğu düşünülüyor.

Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor - 5

Danske Bankası'ndan Michael Grahn, "Beyonce'yi artan enflasyon için suçlamak istemem ama dünya turnesi ve onu İsveç'te izlemek için gelenlerin enflasyon artışında etkisi oldu" dedi.

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