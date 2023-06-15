Beyonce, İsveç'teki sürpriz enflasyon rakamının nedeni olarak gösteriliyor
"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk kez dünya turnesine çıktı. Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren şarkıcı, enflasyonun beklenenden daha yüksek olmasının sebebi olarak gösteriliyor.
Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. Rönesans Dünya Turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren şarkıcı, ülkedeki enflasyon artışından sorumlu tutuluyor.