Beyonce spor markasıyla anlaşmasını sonlandırdı: Daha özgür olmak istiyor

6 sene sonra Renaissance albümüyle müzik dünyasına geri dönen şarkıcı, 9 adaylık kazandığı 2023 Grammy Ödülleri’nde tarihe geçmişti. Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak kalan şarkıcı, artık daha çok aktif olacağını söylemiş ve dünya turnesine çıkacağını duyurmuştu.
Ünlü spor markası Adidas ile 2018 yılından beri ortak koleksiyon hazırlayan 41 yaşındaki Beyonce, marka ile anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, spor markası ve şarkıcı ortak bir şekilde bu kararı verdi.
Yaklaşık beş sene önce Ivy Park adındaki spor giyim koleksiyonunu Adidas iş birliğiyle görücüye çıkaran şarkıcının tasarımları çok beğenilmiş ve satış rekorları kırmıştı.
Ancak bazı kaynaklara göre şarkıcı "kendi markasını" kurmak ve "yaratıcı anlamda daha özgür" hareket etmek istiyor.
Şarkıcının markası Ivy Park ilk kez 2016 yılında Topshop markasıyla iş birliği yapmıştı ama markanın tanınması Adidas sayesinde olmuştu.
Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını koparan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmıştı.
Rapçi ile ortak olarak hazırladığı ayakkabıları satmakta zorlanan Alman spor eşyası üreticisi, 514 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.