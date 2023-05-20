Beyonce ve Jay-Z rekor fiyata ev satın aldı

Müzik dünyasının en zengin çiftlerinden biri olan Beyonce ve Jay-Z, servetlerine servet katmaya, sahip oldukları mülkleri çoğaltmaya devam ediyor. 41 yaşındaki Beyonce ile 53 yaşındaki Jay-Z, ABD'nin California eyaletinin en pahalı evini satın aldı.
Müziğin güçlü çifti, Malibu'da sekiz dönüm arazi üzerine kurulu 3700 metrekarelik bir ev satın aldı. Ev başlangıçta yaklaşık 295 milyon dolara satışa çıkarılmışken, fiyatta indirime gidildiği görüldü.
Sanat koleksiyoneri William Bell, bu evi 2003'te 14,5 milyon dolara satın almış ve yeniden tasarımı için 15 yıl harcamıştı. Yenilenen ev, değerini defalarca katladı.
California eyelatinde daha önce en pahalı ev 177 milyon dolara satılmıştı. Dolayısıyla Beyonce ve Jay-Z çifti, artık eyaletin en pahalı evine sahip. Ancak bu, ABD'nin en pahalı evi değil. Daha önce New York'ta bir daire, 35 milyar dolarlık serveti olan Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alınmıştı.
Üç çocuğu olan Beyonce ve Jay-Z çifti, servetleriyle en zenginler listesinde kendilerine ye buluyor. Beyonce'nin şahsi serveti 500 milyon dolarken, Jay-Z'nin serveti ise 1,3 milyar dolar. Dolayısıyla çiftin toplam serveti 1,8 milyar dolar.