Beyonce ve Jay-Z rekor fiyata ev satın aldı

California eyelatinde daha önce en pahalı ev 177 milyon dolara satılmıştı. Dolayısıyla Beyonce ve Jay-Z çifti, artık eyaletin en pahalı evine sahip. Ancak bu, ABD'nin en pahalı evi değil. Daha önce New York'ta bir daire, 35 milyar dolarlık serveti olan Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alınmıştı.