Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 09:34

Yeni albümü ‘Renaissance’ ile 6 yıllık albüm sessizliğine son vermeye hazırlanan Beyonce, Vogue İngiltere’nin kapak kızı oldu. Dergi çekimleri için kılıktan kılığa giren şarkıcı, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 1

İkonik şarkıcı Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki yeni albümüyle yakında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albüm duyurusunun ardından Vogue İngiltere’nin kapağına çıkan yıldız, birbirinden farklı görünümlerle poz verdi.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 2

Derginin temmuz sayısı için kamera karşısına geçen şarkıcı, kreatif editör Edward Enninful’un kendisi için seçtiği görünümlerle dergide yer aldı.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 3

FARKLI STİLLERİ DENEMEK İSTEDİ

Grammy ödüllü şarkıcı, normalde görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı görünümlerle dergiye poz verdi. Röportajı gerçekleştiren Enninful, şarkıcının daha hiç olmadığı kadar farklı tarzlar denemek istediğini dile getirdi.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 4

ALBÜM HASRETİ BİTİYOR

40 yaşındaki müzisyen, kendi resmi sayfasından ve TIDAL müzik platformundan yaptığı açıklama ile albümün 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 5

Toplamda 16 şarkının olacağı 'Renaissance' albümü, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 6

SON ALBÜMÜ GRAMMY KAZANDI

Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi olmuştu.

Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor - 7

BOŞ DURMADI

Albüm çıkarmadığı dönemde de şarkı yapmaya devam eden şarkıcı, King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendirdi ve eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza attı.

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