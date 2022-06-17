Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 09:34
İkonik şarkıcı Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki yeni albümüyle yakında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albüm duyurusunun ardından Vogue İngiltere’nin kapağına çıkan yıldız, birbirinden farklı görünümlerle poz verdi.
Derginin temmuz sayısı için kamera karşısına geçen şarkıcı, kreatif editör Edward Enninful’un kendisi için seçtiği görünümlerle dergide yer aldı.
Grammy ödüllü şarkıcı, normalde görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı görünümlerle dergiye poz verdi. Röportajı gerçekleştiren Enninful, şarkıcının daha hiç olmadığı kadar farklı tarzlar denemek istediğini dile getirdi.
40 yaşındaki müzisyen, kendi resmi sayfasından ve TIDAL müzik platformundan yaptığı açıklama ile albümün 29 Temmuz’da piyasaya çıkacağını duyurdu.
Toplamda 16 şarkının olacağı 'Renaissance' albümü, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak.
Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi olmuştu.
Albüm çıkarmadığı dönemde de şarkı yapmaya devam eden şarkıcı, King Richard filmi için ‘Be Alive’ şarkısını seslendirdi ve eşi Jay-Z ile ‘Everything is Love’ adlı iş birliğine imza attı.