Beyonce, yeni albümünü Vogue İngiltere kapağı ile kutluyor

FARKLI STİLLERİ DENEMEK İSTEDİ

Grammy ödüllü şarkıcı, normalde görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklı görünümlerle dergiye poz verdi. Röportajı gerçekleştiren Enninful, şarkıcının daha hiç olmadığı kadar farklı tarzlar denemek istediğini dile getirdi.