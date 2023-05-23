Beyonce'den turne ekibine cömert hareket

"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce, şu sıralar Renaissance adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşuyor. Grammy ödüllü şarkıcı, turne ekibine ısmarladığı 2 bin sterlinlik yemek siparişiyle gündeme geldi.

Beyonce'den turne ekibine cömert hareket - 1

Ünlü şarkıcı Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı.  R&B müziğin sevilen ismi Renaissance dünya turnesi kapsamında Avrupa'da konser veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Beyonce'den turne ekibine cömert hareket - 2

Birleşik Krallık'ta olan ABD'li şarkıcı, turne ekibine jest yaptı. Şarkıcı, Nando's adlı fast food restoranından tam 2 bin sterlin değerinde yemek siparişinde bulundu.

Beyonce'den turne ekibine cömert hareket - 3

Ekibi için 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk but sipariş eden 41 yaşındaki şarkıcının alışveriş fişini Daily Mail yayınladı.

Beyonce'den turne ekibine cömert hareket - 4

41 yaşındaki şarkıcının ödediği hesap şaşkınlık yarattı. Şarkıcı tüm ekip üyelerini düşünerek vegan yemekleri de siparişe dahil etti.

Şarkıcının siparişte sahte isim kullanmaması dikkat çekti.

Beyonce'den turne ekibine cömert hareket - 5

Beyonce'nin restorana yüklü bir sipariş verdiği biliniyor.

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