Beyonce'den turne ekibine cömert hareket

Ünlü şarkıcı Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. R&B müziğin sevilen ismi Renaissance dünya turnesi kapsamında Avrupa'da konser veriyor.
Birleşik Krallık'ta olan ABD'li şarkıcı, turne ekibine jest yaptı. Şarkıcı, Nando's adlı fast food restoranından tam 2 bin sterlin değerinde yemek siparişinde bulundu.
Ekibi için 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk but sipariş eden 41 yaşındaki şarkıcının alışveriş fişini Daily Mail yayınladı.
41 yaşındaki şarkıcının ödediği hesap şaşkınlık yarattı. Şarkıcı tüm ekip üyelerini düşünerek vegan yemekleri de siparişe dahil etti.
Şarkıcının siparişte sahte isim kullanmaması dikkat çekti.
Beyonce'nin restorana yüklü bir sipariş verdiği biliniyor.