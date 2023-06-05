Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi

Beyonce, "Renaissance" adını verdiği turnesinin İngiltere ayağının ardından ekibi için parti düzenledi. 300 porsiyon hamburger menü sipariş eden Beyonce, ekibinin yemeğine 2 bin sterlin (ortalama 50 bin TL) ödedi.

Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi - 1

"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce, "Renaissance" adlı dünya turnesinin Londra ayağını tamamladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda verdiği dördüncü konserin ardından 300 hamburger menüyle ekibi için bir kutlama yaptı.

Sanatçının Londra'daki bir restorandan sipariş ettiği hamburgerlere 2 bin sterlin (ortalama 50 bin TL) ödediği öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi - 2

İngiliz basını, Londra'daki konserleri sırasında kaldığı Corinthia Hotel'de çalışanlara binlerce sterlin değerinde cömert hediyeler verildiğini de yazdı.

Beyonce otelin, geceliği 20 bin sterline mal olan kraliyet çatı katı süitinde kaldı.

Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi - 3

CÖMERT BAHŞİŞLER DAĞITTI

Beyonce'nin oda ücretinin yanı sıra yardımcılara, kişisel şefine ve güvenlik görevlilerine 750'şer sterlin bahşiş verdiği öğrenildi.

Mirror gazetesinin haberine göre, turne esnasında Beyonce için çalışanlar, ünlü şarkıcının cömert kimliğine vurgu yaptı.

Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi - 4

Beyonce, turnesinin İskoçya ayağında da Murrayfield kentinde verdiği konser öncesi ekip çalışanlarıyla birlikte bir tavukçuya gitmiş ve 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk budu için yaklaşık 2 bin sterlin ödemişti. 

İngiliz gazeteleri, Beyonce'nin spariş fişini yayınlayarak, sanatçının ekibine karşı ne kadar cömert davrandığını vurgulamıştı. 

Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi - 5

Öte yandan üç çocuk annesi 41 yaşındaki sanatçı, turne konserlerinde 11 yaşındaki kızı Blu Ivy'ye de yer vermesiyle gündeme geldi. Beyonce, sahnede kendisiyle birlikte şarkı söyleyen kızına övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

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