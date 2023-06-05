Beyonce'den turne ekibine cömert yemek siparişi

"Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce, "Renaissance" adlı dünya turnesinin Londra ayağını tamamladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda verdiği dördüncü konserin ardından 300 hamburger menüyle ekibi için bir kutlama yaptı.

Sanatçının Londra'daki bir restorandan sipariş ettiği hamburgerlere 2 bin sterlin (ortalama 50 bin TL) ödediği öğrenildi.