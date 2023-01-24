Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü

Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce, bazı hayranlarından tepki çekti. Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı yasalarının olması üzerine şarkıcının bazı hayranları hayal kırıklığını dile getirdi.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 1

Geçtiğimiz akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla Dubai'deki Atlantis The Royal'in açılışında gösterişli bir konsere imza atan ünlü R&B şarkıcısı Beyonce, bazı kesimlerden tepki çekti.

2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce'nin dönüşü hayranlarını mutlu etse de Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 2

Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, "siyah queer kültürünü onurlandırması" ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 3

Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 4

BBC'nin haberine göre şarkıcının LGBT haklarını tanımayan bir ülkede konser vermesi üzerine sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 5

BECKHAM İLE KARŞILAŞTIRILDI

Beyonce'ye yöneltilen eleştiriler sonrası akıllara İngiliz futbolcu David Beckham'ın, Katar hükümetiyle imzaladığı Dünya Kupası reklam anlaşması tepkiyle karşılanması geldi. Ancak bazı hayranlara göre Beyoncé özel bir iş etkinliği için anlaşma yaparken, Beckham ülke yönetimiyle ülkenin tanıtımını yapmak için anlaşmıştı.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 6

Dubai, eşcinselliğe karşı katı kuralları olan Orta Doğulu devletler birliği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir parçası. Benzer kurallara sahip olan Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış ve LGBT bireylere karşı tutumu, insan hakları konusundaki sicili ve göçmen işçilere yönelik muameleleri nedeniyle eleştirilmişti.

Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü - 7

82 BİN DOLARLIK SÜİTTE KALDI

Öte yandan, deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinlikte Beyonce'ye ve ailesine sağlanan koşullar ortaya çıktı.

Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22’nci katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.

6 kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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