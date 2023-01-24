Beyonce'nin Dubai konseri hayranlarını ikiye böldü

Geçtiğimiz akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla Dubai'deki Atlantis The Royal'in açılışında gösterişli bir konsere imza atan ünlü R&B şarkıcısı Beyonce, bazı kesimlerden tepki çekti.
2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce'nin dönüşü hayranlarını mutlu etse de Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, "siyah queer kültürünü onurlandırması" ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.
Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti.
BBC'nin haberine göre şarkıcının LGBT haklarını tanımayan bir ülkede konser vermesi üzerine sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.
Beyonce'ye yöneltilen eleştiriler sonrası akıllara İngiliz futbolcu David Beckham'ın, Katar hükümetiyle imzaladığı Dünya Kupası reklam anlaşması tepkiyle karşılanması geldi. Ancak bazı hayranlara göre Beyoncé özel bir iş etkinliği için anlaşma yaparken, Beckham ülke yönetimiyle ülkenin tanıtımını yapmak için anlaşmıştı.
Dubai, eşcinselliğe karşı katı kuralları olan Orta Doğulu devletler birliği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir parçası. Benzer kurallara sahip olan Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış ve LGBT bireylere karşı tutumu, insan hakları konusundaki sicili ve göçmen işçilere yönelik muameleleri nedeniyle eleştirilmişti.
Öte yandan, deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinlikte Beyonce'ye ve ailesine sağlanan koşullar ortaya çıktı.
Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22’nci katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.
6 kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor.