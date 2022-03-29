Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı?

Ünlü şarkıcının Oscar performansının canlı olmayışıyla ilgili konuşan ABC yöneticisi, Beyonce'nin performansını canlı olarak yapmak yerine neden önceden kaydetme kararı aldıklarını açıkladı. Kanal yetkilisi Rob Mills, Deadline’a yaptığı açıklamada, “Önceden kaydedildi. Çünkü gördüğünüz gibi Beyonce bu şarkı için gerçekten harika bir vizyona sahipti ve bence tercih, sadece hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağlamak içindi” dedi.