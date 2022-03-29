Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı?

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 12:45

Beyonce, 2022 Oscar Ödülleri'nde canlı performans sergilemek yerine banttan yayınla sahne aldı. Ünlü şarkıcı, performansıyla övgü toplasa da neden banttan yayın yapıldığı merak konusu oldu. Yanıtı, töreni canlı yayınlayan ABC kanalının yetkilisi verdi.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 1

Ünlü şarkıcı Beyonce, 94. Ödülleri’nde sahne performansıyla övgü topladı. 40 yaşındaki Amerikalı sanatçı, King Richard filminden ‘Be Alive’ şarkısını Oscar seyircileri için seslendirdi. Ancak performansı canlı değil, önceden kaydedilmişti.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 2

Beyonce’nin çekimleri geçen hafta Compton tenis kortunda yapılan klibi, Hollywood’daki Dolby Theatre’da düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri gecesinin en çarpıcı gösterisiolarak yayınlandı.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 3

Beyonce’nin, dansçıların, müzisyenlerin, hatta müzisyenlerin enstrümanlarının bile sarı renge büründüğü klipte Beyonce’nin canlı olarak söylediği şarkısı ve dansı büyük beğeni topladı.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 4

En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar’a aday gösterilen Beyonce, törenin kırmızı halısında görünmedi. Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte törene herkesten sonra katıldı.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 5

Ünlü şarkıcının Oscar performansının canlı olmayışıyla ilgili konuşan ABC yöneticisi, Beyonce'nin performansını canlı olarak yapmak yerine neden önceden kaydetme kararı aldıklarını açıkladı. Kanal yetkilisi Rob Mills, Deadline’a yaptığı açıklamada, “Önceden kaydedildi. Çünkü gördüğünüz gibi Beyonce bu şarkı için gerçekten harika bir vizyona sahipti ve bence tercih, sadece hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağlamak içindi” dedi.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 6

Performansıyla övgü toplayan Beyonce, Oscar'dan eli boş döndü. Genç şarkıcı Billie Eilish, James Bond filmi 'No Time To Die' şarkısıyla En İyi Şarkı Oscar’ını aldı. İlk kez Oscar'a layık görülen Eilish, bu ödülle Beyonce'yi geride bırakmış oldu.

Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı? - 7

Öte yandan Beyonce ve Jay Z, Oscar Ödülleri töreninin ardından Château Marmont'taki Oscar partisine katıldı. 

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