Beyonce'nin Oscar performansı neden banttan yayınlandı?

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 12:45
Beyonce’nin çekimleri geçen hafta Compton tenis kortunda yapılan klibi, Hollywood’daki Dolby Theatre’da düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri gecesinin en çarpıcı gösterisiolarak yayınlandı.
Beyonce’nin, dansçıların, müzisyenlerin, hatta müzisyenlerin enstrümanlarının bile sarı renge büründüğü klipte Beyonce’nin canlı olarak söylediği şarkısı ve dansı büyük beğeni topladı.
En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar’a aday gösterilen Beyonce, törenin kırmızı halısında görünmedi. Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte törene herkesten sonra katıldı.
Ünlü şarkıcının Oscar performansının canlı olmayışıyla ilgili konuşan ABC yöneticisi, Beyonce'nin performansını canlı olarak yapmak yerine neden önceden kaydetme kararı aldıklarını açıkladı. Kanal yetkilisi Rob Mills, Deadline’a yaptığı açıklamada, “Önceden kaydedildi. Çünkü gördüğünüz gibi Beyonce bu şarkı için gerçekten harika bir vizyona sahipti ve bence tercih, sadece hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağlamak içindi” dedi.
Performansıyla övgü toplayan Beyonce, Oscar'dan eli boş döndü. Genç şarkıcı Billie Eilish, James Bond filmi 'No Time To Die' şarkısıyla En İyi Şarkı Oscar’ını aldı. İlk kez Oscar'a layık görülen Eilish, bu ödülle Beyonce'yi geride bırakmış oldu.
Öte yandan Beyonce ve Jay Z, Oscar Ödülleri töreninin ardından Château Marmont'taki Oscar partisine katıldı.