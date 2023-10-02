Bill Cosby'ye yeni bir cinsel saldırı ve zorla alıkoyma davası
Türkiye'de Cosby Ailesi olarak yayınlanan "The Cosby Show"un ünlü oyuncusu Bill Cosby'nin adı, yeni bir tecavüz ve alıkoyma davasıyla gündemde. Daha önce cinsel saldırı suçundan hapis cezası alan, ancak savcılığın bir "süreç ihlali" yaptığı gerekçesiyle iki yıl önce cezaevinden salıverilen Cosby, yeniden yargılanacak.
Bir zamanlarınen popüler aile dizilerinden "The Cosby Show"da izlenen ve çok sevilen oyuncu Bill Cosby'nin adı artık sadece tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla anılıyor.
86 yaşındaki komedyen ve oyuncu Cosby, Los Angeles'ta açılan yeni şikayet davasında cinsel saldırı ve zorla alıkoymayla suçlandı.