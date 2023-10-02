Bill Cosby'ye yeni bir cinsel saldırı ve zorla alıkoyma davası

Motsinger, Trident'in müdavimlerinden olan Cosby'nin bir gece onu evine kadar takip ettiğini ve San Carlos'taki Circle Star Tiyatrosu'ndaki gösterilerinden birine gitmesini istediğini söyledi. Onu bir limuzinle alıp bir hediye verdi.

Motsinger, Cosby'nin onu soyunma odasına götürdüğünü, burada "kendini hasta hissetmeye başladığını ve Cosby'nin ona aspirin olduğuna inandığı şeyi verdiğini" iddia etti. Motsinger, verilen ilacın etkisiyle kendinden geçtiğini, Cosby'nin iki yardımcısının onu Cosby ile birlikte limuzine bindirdiğini hatırladığını belirtti.