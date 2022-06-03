Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması

Haberler | 03.06.2022 - 10:26

Cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Bill Cosby 1975 yılında o zaman 16 yaşında olan Judy Huth'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması - 1

Daha önce bir kadına ilaç verip cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl hapis cezası alan Bill Cosby yeni suçlamayla karşı karşıya.

Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması - 2

Üç yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Judy Huth isimli bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması - 3

Olayın yaşandığı dönem henüz 16 yaşında olan Huth, 1975’te Playboy Malikanesi’nde Cosby’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek dava açtı.

Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması - 4

84 yaşındaki oyuncu Huth’un iddialarını reddetti.

Bill Cosby'ye yeni cinsel taciz suçlaması - 5

Mahkemeye video konferans aracılığıyla katılan Cosby, hastalığı nedeniyle görmesinin zayıfladığı bir gözünün ise hiç görmediği bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

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