Bill Gates’in kızı Phoebe Adele Gates mega yatla Bodrum'da

Haberler | 04.07.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 11:03
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in ultra lüks yatı bir süredir Bodrum Cennet Koyu'nda demirliydi. Milyarder iş insanının kızı Phoebe Adele Gates, önceki gün misafirleriyle birlikte Bodrum'a geldi.
Gates, gelmeden önce tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm görevliler güvertede toplandı. Toplamda 25 görevli, ünlü iş insanının kızı için hazır bekledi.
Milyarder iş insanı Bill Gates'in geçen yıl tatile geldiği 200 milyon dolar değerindeki Lana isimli mega yatı, yeniden Bodrum'a gelmişti.
Gates'in Cennet Koyu'nda demirli süper yatına önceki gün gelen kızı Phoebe Adele Gates misafirleriyle birlikte görüntülendi.
Şamdan Plus'tan Ersin Al'ın haberine göre, süper yata transfer teknesiyle gelen Gates, yata çıkmadan önce Cennet Koyu'nda ufak bir tur attı.
Dünyanın en büyük süper yatları listesinde 60'ıncı sırada bulunan Lana'nın haftalık kira ücreti 1,8 milyon euro.