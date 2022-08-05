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Bill Gates'in yatları Marmaris'te

Haberler - DHA | 05.08.2022 - 13:47

Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bill Gates'in yatları Marmaris'te - 1

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden 'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bill Gates'in yatları Marmaris'te - 2

Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.

Bill Gates'in yatları Marmaris'te - 3

Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

Bill Gates'in yatları Marmaris'te - 4

Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bill Gates'in yatları Marmaris'te - 5

Bill Gates'in yatları daha önce de Türkiye'de demirlemişti. Geçtiğimiz yıl Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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