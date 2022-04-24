Bill Murray'in uygunsuz davranışları nedeniyle 'Being Mortal'ın çekimleri durduruldu

Haberler | 24.04.2022 - 09:47
Yakında çıkacak olan 'Being Mortal' filminin prodüksiyonu, filmin başrolünü üstlenen Bill Murray'e yönelik bir şikayet nedeniyle durduruldu.
'Parks and Recreation' dizisinin yıldızı Aziz Ansari'nin ilk yönetmenlik denemesi olan film, kurgusal olmayan ve 2015 yılında Emmy adaylığı elde eden bir belgesele de uyarlanan 'Being Mortal: Medicine and What Matters in the End' adlı kitaptan uyarlandı. Ansari, senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını da üstlendiği filmde oyunculuk da yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Seth Rogen ve Keke Palmer gibi isimler de bulunuyor.
Filmin 28 Mart'ta başlayan çekimleri, Bill Murray'in uygun olmayan davranışları nedeniyle durudulmak zorunda kaldı. Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı özel bir habere göre, Murray, detayları açıklanmayan bir davranışı nedeniyle yetkililere şikayet edildi. Soruşturma devam ederken, neredeyse yarısı tamamlanmış olan prodüksiyonun askıya alınması kararı geldi. Filmin tamamen iptal edilmesi de gündemde.
Murray, birlikte çalışmanın zor olduğu bir üne sahip. Daha önce Harold Ramis ve Scarlett Johansson da dahil olmak üzere birçok oyuncu ve yönetmenin çekimler sırasında onunla anlaşamadığı bildirmişti.
Özellikle Lucy Liu, Charlie'nin Melekleri'nin çekimleri sırasında Murray'in rahatsız edici davranışlarıda bulunduğunu dile getirmişti. Ayrıca Murray'in setlerde fiziksel tacizde bulunduğuna veya tehdit ettiğine dair raporlar var.
Soruşturma devam ederken, şikayetin ardındaki herhangi bir ayrıntının ortaya çıkıp çıkmayacağını ve sonuç olarak Murray'e ne olacağını zaman gösterecek. Being Mortal'ın 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak üretime ne zaman devam edeceği ve Murray'in bunun bir parçası olup olmayacağı şimdilik belirsiz.