Bill Murray'in uygunsuz davranışları nedeniyle 'Being Mortal'ın çekimleri durduruldu

Yakında çıkacak olan 'Being Mortal' filminin prodüksiyonu, filmin başrolünü üstlenen Bill Murray'e yönelik bir şikayet nedeniyle durduruldu.



'Parks and Recreation' dizisinin yıldızı Aziz Ansari'nin ilk yönetmenlik denemesi olan film, kurgusal olmayan ve 2015 yılında Emmy adaylığı elde eden bir belgesele de uyarlanan 'Being Mortal: Medicine and What Matters in the End' adlı kitaptan uyarlandı. Ansari, senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını da üstlendiği filmde oyunculuk da yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Seth Rogen ve Keke Palmer gibi isimler de bulunuyor.