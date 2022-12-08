Billie Eilish: İnsanlar benim kim olduğuma karar vermişti

BİR GECEDE ŞÖHRET OLDU

Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitim almış ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.

2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti. Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.