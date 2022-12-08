Billie Eilish: İnsanlar benim kim olduğuma karar vermişti

BBC'nin dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığı '100 Kadın Projesi'ne bu yıl Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish de dahil edildi. 21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Eilish, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitim almış ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.
2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti. Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, "Geriye baktığımda bu günleri çoğunlukla güzel duygularla hatırlıyorum ama 17 yaşındaki ağabeyimle birlikte ve kendim daha 14 yaşındayken, genç bir kızla nasıl konuşulacağını bilmeyen insanlarla yüzlerce toplantıya katılmak gerçekten komikti" ifadelerini kullandı.
Şu anda Instagram'da 100 milyon, TikTok'da ise 60 milyon takipçisi olan Eilish, bu tür platformların toksik olabildiğini söyledi. Paylaşımlara konu olmanın zor tarafından da bahseden ünlü isim, "Sürekli kendinin ve isminin paylaşıldığını gördüğünde kim olduğunu bilmek çok zor. 15 yaşımdayken insanlar benim kim olduğuma karar vermişti. Bundan sonra büyümek ve değişmek zordu. Bundan iki ay öncesine kadar söylediğim hiçbir şeye inanmıyorum artık" dedi.
14 yaşından itibaren dünyanın birçok yerinde tanınır hale gelen şarkıcı, söylediği her sözün kendisinin iki katı yaşında olanlar tarafından analiz edildiğinden ve ergenlik çağındaki düşüncelerini savunmakta zorlandığından da bahsetti. Eilish, özellikle depresyon hakkında söylediklerine yapılan yorumların zorluğuna dikkat çekti.
Açıklamalarıyla olduğu kadar giyim tarzıyla da adından söz ettiren Eilish, kendisinin sadece bir versiyonunu sergileme ihtiyacı hissetmediğini söylerken; en çok "erkeksi" olduğunda kendisini güçlü hissettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "Ama kadınlıkta da güç bulabiliyorum. Aslında dengeyi bulmak önemli" dedi.
Birçok gencin, Eilish'in şarkı sözleriyle kendi hayatları arasında bağlantı kurabildiğini dile getiren ünlü isim, "Your Power"da (Senin Gücün) güç dengelerini sorguladığını söyledi.
Hayatında karşılaştığı insanlardan esinlenerek bu şarkıyı yazdığını belirten Billie Eilish, başkaları üzerinde güçlü etkisi olan ve bu güçle mücadele edenleri incelediğini açıkladı.
"Genel olarak bu kadar güce sahip olmak gerçekten zor" diyen Eilish, sözlerine "Güce sahip olmak zor ama hiç gücünüz yokken aniden çok fazla güce sahip olmak da gerçekten zor. Bu güçten yararlanmamak ve kötüye kullanmamak zor. Bu aslında hayatta her şey için geçerli" diye devam etti.