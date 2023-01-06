Billie Eilish: Vücudumdan nefret ediyordum

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish, Vogue dergisine verdiği röportajda spot ışıkları altında büyümesi ve genç yaşta tüm dünyasının odağı olması üzerine samimi açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki şarkıcı, “Ergenlik yıllarımı kendimden nefret ederek geçirdim” dedi.
Grammy ödüllü şarkıcı “Bu nefretin çoğu bedenime duyduğum öfkeden kaynaklanıyordu. Vücudumun neden olduğu üzüntüden ve onun yüzünden kaybettiklerimden nefret ediyordum” dedi.
13 yaşındayken bazı yaralanmalar yaşayan şarkıcıya bağ dokularının güçsüz ve yetersiz olmasına bağlı olarak, eklemler ve cildin normalden fazla esnek olmasına neden olan hipermobilite teşhisi konulmuştu.
Yıllarca vücudunun kendisine karşı koyduğunu ve rahatsızlığıyla savaşmak zorunda kaldığını söyleyen şarkıcı, “Bedenimin aslında ben olduğunu fark etmem zaman aldı. Benimle savaşmıyordu aslında” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, şarkıcı rock grubu The Neighbourhood'un solisti Jesse Rutherford birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Ancak Eilish’in yeni birlikteliği bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.
Şarkıcının hayranları bu ilişkiyle ilgili heyecanını paylaşırken bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin arasındaki yaş farkına dikkat çekti. 20 yaşındaki Eillish’in 31 yaşındaki Jesse Rutherford ile arasında 11 yaş olması bazı kesimler tarafından uygunsuz bulundu.