Billie Eilish: Vücudumdan nefret ediyordum

13 yaşındayken bazı yaralanmalar yaşayan şarkıcıya bağ dokularının güçsüz ve yetersiz olmasına bağlı olarak, eklemler ve cildin normalden fazla esnek olmasına neden olan hipermobilite teşhisi konulmuştu.

Yıllarca vücudunun kendisine karşı koyduğunu ve rahatsızlığıyla savaşmak zorunda kaldığını söyleyen şarkıcı, “Bedenimin aslında ben olduğunu fark etmem zaman aldı. Benimle savaşmıyordu aslında” ifadelerini kullandı.