Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Son bir yılda bağlantı koptu

"Doktoru dedi ki; 'Ne kadar metanetlisin.' Dedi ki; 'Niye şikayet edeyim? Yaşıyorum ben ve aynı zamanda görüyorum.' Doktorunun yüzü düştüğünde bile o motive ediyordu. Hastanede bile 'Siz bizim neşe kaynağımızsınız' diyorlardı. Bu nedenle kaybı onlarda bile çok büyük bir hüzün yarattı. Güzel anılarım benimle birlikte ve hala yanımda gibi hissediyorum. Birlikte geçirdiğim, birlikte dönüştüğümüz bir ruh benim için o…"





