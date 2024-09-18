Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen’i, bölge halkı ilçeye davet etti. Ataması yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gereken Bilgen için ilçe esnafından Mehmet Emin Erdem, “Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen’in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" dedi.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.
1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan ilçede yöre halkı arıcılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. 9 Eylül’de atamasının yapıldığı ve 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtilen Bilgen’i, bölge halkı ilçeye davet etti.