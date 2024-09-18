Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen’i, bölge halkı ilçeye davet etti. Ataması yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gereken Bilgen için ilçe esnafından Mehmet Emin Erdem, “Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen’in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" dedi.

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 1

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan ilçede yöre halkı arıcılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. 9 Eylül’de atamasının yapıldığı ve 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtilen Bilgen’i, bölge halkı ilçeye davet etti. 

N-LIFE HABERLERİ

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 2

"DOKTORUMUZUN BURAYA GELMESİNİ CANIGÖNÜLDEN İSTİYORUZ"

İdil Bilgen’i büyük bir heyecanla beklediklerini belirten esnaf Zülfü Değer, “İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Doktorumuzun buraya gelmesini canıgönülden istiyoruz. İnsanlarımızın ciddi bir ihtiyacı var ve sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. Ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi belki de bizim için çok daha iyi olacak. Buradaki insanlara ciddi faydaları dokunur. En azından insanlarımızı, toprağımızı, doğamızı tanımış olur ve bu bölgenin güzelliğini görmüş olur" diye konuştu.

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 3

"DOKTOR HANIM BURAYA GELDİĞİNDE BİZİM BİR KIZIMIZ, EVLADIMIZ OLUR"

Bölgede daha önce çalışan doktorların mutlu ayrıldıklarını söyleyen Değer, “İlçemizin çok güzel bir doğası ve mükemmel bir havası var. Ancak sağlık açısından büyük eksiklerimiz mevcut ve bu eksiklerin giderilmesinde ciddi fayda sağlayacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok mutlu oluruz. Doktor hanım da buraya geldiğinde, bizim bir kızımız, evladımız olur. Gerekli desteği ve yardımı da biz sağlar, ona her konuda yardımcı oluruz. Burada bir lokantamız var, arkadaşlarımızla işletiyoruz. İleride bir kahvemiz de var. Sosyal anlamda çok fazla bir beklenti olmamalı çünkü nüfus sayımız az ve gelir düzeyi düşük. Bu gerçekleri kabul edelim. Ancak yine de doktor hanımı burada mutlaka görmek istiyoruz, gelmesini canıgönülden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 4

"KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK BENİMSEYİP BURAYA GELMESİNİ İSTİYORUZ"

İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Erdem ise sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekerek, “Uzun bir İstanbul maceram oldu sonra tekrar baba yurduna döndüm. Şu an arkadaşlarımla kafe işletiyoruz. Yayladere’yi seviyoruz. Yayladere'nin kuzeyinde Tunceli, batısında ise Erzincan var. Yayladere, Urartulara ve Bizans’a ev sahipliği yapmış tarihi bir ilçedir. 1950’li yıllarda lisesi olan, ilköğretim okulu bulunan bir ilçedir. Ancak sağlık konusunda biraz gerideyiz. Hastanemiz, sağlık ocağımız var ama yetersiz. Şeker, tansiyon ve kalp hastası olan birçok insan Bingöl, Elazığ veya Karakoçan'a gitmek zorunda kalıyor.

Sağlık ocağı, akşam 5'ten sonra kapanıyor. Cumartesi ve pazar kapalı. Hastalığın günü ve saati olmuyor. Ambulansımız var, çalışan arkadaşlar canla başla çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak buranın sağlık şartlarının daha da gelişmesini talep ediyoruz. Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen’in gelmesini canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir mesleği icra ediyor. Kendilerini burada aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendisine de bir acı kahvemizi ikram etmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 5

"HAVASI, SUYU, DOĞASI HARİKADIR"

İlçede yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak ise ‘Türkiye Güzeli’ seçilen İdil Bilgen’in ilçelerine atanmasına ilişkin, “Yayladere'de 8 yıldır yaşıyorum. Türkiye güzeli seçilen doktor hanım ilçemize tayin edildi, ilçemiz güzeldir. Havası, suyu, coğrafyası ve gezilecek yerleri harikadır. Kendisini buraya bekleriz. Tabii ki, Türkiye güzeli olması bizim için pek önemli değil. Biz onun doktor olarak bize hizmet etmesini ve verimli olmasını istiyoruz. Bekleriz gelsin" dedi. 

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 6

TESCİLLİ GÜZELİN KARARI

Öte yandan, 2. Sayfa'nın haberine göre; İdil Bilgen Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği ardından da Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 7

Miss Turkey seçildikten sonra sosyal medyada birçok olumsuz yoruma maruz kaldı. Bazı ünlüler Bilgen'e destek olurken bazıları da Bilgen hakkında eleştiriler yaptı.

Bu isimlerden biri olan Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BURAYA HALA BİR HEKİM OLARAK KATILMIŞ OLDUM"

Eleştirileri önemsemediğini söyleyen İdil Bilgen ise Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

Bingöl-Yayladere sakinleri, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'i bekliyor - 8

"SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR"

"Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde" diyen Bilgen, "Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil" ifadelerini kullanmıştı.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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