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Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 07:18

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından Kraliçe’nin anısını yaşatmak için binlerce insan 'Kraliçe Elizabeth Günü' çağrısında bulundu.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 1

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı  96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe’nin anısına özel, resmi tatil talebinde bulunan binlerce insan imza kampanyası başlattı.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 2

Change.org’ta başlatılan imza kampanyasına 110 binden fazla insan katılım gösterdi.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 3

Hükümdarın iktidarlığına övgüde bulunmak isteyen binlerce kişi  'Kraliçe Elizabeth Günü' talebinde bulundu.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 4

John Harris adlı şahsın başlattığı kampanyada “Kraliçe Elizabeth en uzun süre tahtta kalan hükümdardır ve tartışmasız tüm milletlerin ve dünyanın en popüler monarşisidir” ifadelerini kullandı.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 5

İmza kampanyasında İngiltere’nin diğer ülkelere kıyasla daha az resmi tatili olduğu belirtildi. Fransa’nın bir yılda 11 gün İspanya’nın ise 14 gün resmi tatili bulunuyor.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 6

CENAZESİ LONDRA'YE GETİRİLDİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı dün Westminster Sarayı'na getirildi.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 7

Kraliçe'nin cenazesinin geçiş törenini izlemeye binlerce kişi geldi.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 8

üyelerinin yürüyüşü eşliğinde taşınan naaş, daha sonra Buckingham Sarayı'na nakledilecek.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 9

Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew da kortejde yer aldı.

Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu - 10

Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry geçiş törenine takım elbise ile katılırken Prens William üniforma giydi.

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