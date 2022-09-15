Binlerce insan Kraliçe Elizabeth'in anısına resmi tatil çağrısında bulundu

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 07:18
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe’nin anısına özel, resmi tatil talebinde bulunan binlerce insan imza kampanyası başlattı.
Change.org’ta başlatılan imza kampanyasına 110 binden fazla insan katılım gösterdi.
Hükümdarın iktidarlığına övgüde bulunmak isteyen binlerce kişi 'Kraliçe Elizabeth Günü' talebinde bulundu.
John Harris adlı şahsın başlattığı kampanyada “Kraliçe Elizabeth en uzun süre tahtta kalan hükümdardır ve tartışmasız tüm milletlerin ve dünyanın en popüler monarşisidir” ifadelerini kullandı.
İmza kampanyasında İngiltere’nin diğer ülkelere kıyasla daha az resmi tatili olduğu belirtildi. Fransa’nın bir yılda 11 gün İspanya’nın ise 14 gün resmi tatili bulunuyor.
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı dün Westminster Sarayı'na getirildi.
Kraliçe'nin cenazesinin geçiş törenini izlemeye binlerce kişi geldi.
Kraliyet üyelerinin yürüyüşü eşliğinde taşınan naaş, daha sonra Buckingham Sarayı'na nakledilecek.
Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew da kortejde yer aldı.
Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry geçiş törenine takım elbise ile katılırken Prens William üniforma giydi.