 Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden ünlü ismi, meslektaşı Özgür Çevik de yalnız bırakmadı.

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - 1

Daha Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Binnur Kaya, baba acısıyla sarsıldı.

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - 2

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da hayatını kaybeden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mustafa Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - 3

Mustafa Kaya için merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cenaze törenine katılanlar; Mustafa Kaya'nın kızı, dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'ya başsağlığı diledi ve teskin etti.

Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - 5

ÖZGÜR ÇEVİK ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Mustafa Kaya'nın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi. Oyuncu Özgür Çevik de cenaze törenine katıldı.

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