Binnur Kaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Daha Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Binnur Kaya, baba acısıyla sarsıldı.
Ankara'da hayatını kaybeden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mustafa Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.
Mustafa Kaya için merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Cenaze törenine katılanlar; Mustafa Kaya'nın kızı, dizi ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'ya başsağlığı diledi ve teskin etti.
Mustafa Kaya'nın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi. Oyuncu Özgür Çevik de cenaze törenine katıldı.