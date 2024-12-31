Bir devrin sonu! Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yıl sonra boşanıyor

NE ZAMAN BOŞANMAYA KARAR VERDİ?

Angelina Jolie, 19 Eylül 2016'da, Pitt'in kendisine ve 6 çocuğuna kötü davrandığını iddia ettiği özel bir uçak yolculuğundan günler sonra Pitt'e boşanma davası açtı. O sırada yapılan soruşturmalar sonrasında Brad Pitt, yetkililer tarafından suçlu bulunmadı ve Jolie suç duyurusunda bulunmayı reddetti.

4 ay sonra, ünlü çift boşanma süreçlerinin gizli bir şekilde ilerleyeceğini ve boşanmalarının gelecekteki ayrıntılarını gizli tutacaklarını belirten ortak bir açıklama yayınladı.

2017 gizlilik anlaşması imzalayana kadar, Pitt ve Jolie'nin çekişmeli boşanma süreci devam ediyordu. Ocak 2017'de çift, 6 çocuklarıyla ilgili özel kayıtları gizli tutmayı kabul etti.



Çiftin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox adında 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ile Pitt, 2019'da yasal olarak bekar ilan edildi.