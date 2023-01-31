Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi

Henüz 10 yaşındayken 'Little Miss Sunshine' (Küçük Gün Işığım) adlı filmde canlandırdığı 'Olive' karakteriyle yıldızı parlayan Abigail Breslin, uzun süredir aşk yaşadığı Irya Kuransky ile nikah masasına oturdu.
Düğün töreni Kaliforniya'daki bir çiftlikte yapılan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yayınladıkları pozlarla kutladı.
Şu an 26 yaşında olan Abigail Breslin, eşiyle düğünde çekilen bu fotoğrafında "En iyi arkadaşımla evlendim" ifadelerini kullandı.
Ira Kunyansky de Abigail Breslin ile dans ederken çekilen fotoğrafını "Diğer yarımı seviyorum" sözleriyle yayınladı.
Öte yandan uzun süredir birlikte olan Abigail Breslin ile Ira Kunyansky, 2022'nin şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı.