Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin, uzun süredir birlikte olduğu Irya Kuransky ile hayatını birleştirdi. Breslin, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi - 1

Henüz 10 yaşındayken 'Little Miss Sunshine' (Küçük Gün Işığım) adlı filmde canlandırdığı 'Olive' karakteriyle yıldızı parlayan Abigail Breslin, uzun süredir aşk yaşadığı Irya Kuransky ile nikah masasına oturdu.

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi - 2

Düğün töreni Kaliforniya'daki bir çiftlikte yapılan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yayınladıkları pozlarla kutladı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi - 3

Şu an 26 yaşında olan Abigail Breslin, eşiyle düğünde çekilen bu fotoğrafında "En iyi arkadaşımla evlendim" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi - 4

"DİĞER YARIMI SEVİYORUM"

Ira Kunyansky de Abigail Breslin ile dans ederken çekilen fotoğrafını "Diğer yarımı seviyorum" sözleriyle yayınladı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Abigail Breslin dünyaevine girdi - 5

UZUN SÜREDİR BİRLİKTELER

Öte yandan uzun süredir birlikte olan Abigail Breslin ile Ira Kunyansky, 2022'nin şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı.

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