Bir dönemin yıldızı Engin Koç köyüne döndü: İnsan burada rahatlıyor
1980 ve 90'lı yıllarda birçok filmde rol alan Engin Koç, baba ocağı Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e ev yaptırdı. Koç, "İnsanın özüne dönüp kendisiyle tanışması önemli" dedi.
Aslen Sivaslı olan Engin Koç, 1959'da İstanbul'da doğdu. 16 yaşında mankenliğe başlayan Koç, 1976 yılında Saklambaç Gazetesi'nin "Mankenler Kralı" yarışmasında 1’inci seçildi.
Yıllarca podyumda boy gösteren Engin Koç, birçok dizi ve sinema filminde de rol aldı.