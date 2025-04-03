Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış

Hollywood’un efsane aktörlerinden Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. Yer aldığı yapımlarla Hollywood tarihinde büyük bir iz bırakan oyuncunun meslektaşları art arda paylaşım yaptı.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 1

Top Gun filminde canlandırdığı Iceman karakteriyle ünlenen usta oyuncu Van Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.

Zatürre nedeniyle yaşamını yitiren oyuncuya 2015 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. 2022 yılındaTop Gun: Maverick filminde kısa bir süreliğine ekranlara geri döndü ancak kanserinden dolayı artık konuşamıyordu.

Hollywood'un efsaneleri arasına giren oyuncunun ardından birçok ünlü isim veda mesajları paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 2

MEZAR YERİ HEDİYE ETTİ

Kilmer'ın "Tombstone" (1993) filminden rol arkadaşı Kurt Russell, film çekimleri sona erdikten sonra birbirlerine hediye verdiklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl GQ dergisine konuşan Russell, filmde "Doc Holliday" karakterini canlandıran Kilmer'e tarihi Boot Hill Mezarlığı'nda bir mezar yeri hediye etmiş. Kilmer da rol arkadaşı Russel'a Boot Hill'e bakan bir dönüm arazi hediye etmiş.

Oyuncunun Doc Holliday karakteri, kariyerinin en iyi rolleri arasına girdi.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 3

1995 tarihi Batman Forever filminde Kilmer ile rol alan Jim Carrey, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti ve geride bıraktığı mirasın önemine vurguda bulundu.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 4

Amerikalı oyuncu Josh Brolin, "Görüşürüz dostum, seni özleyeceğim" notuyla sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 5

Bir dönem Kilmer ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Cher, "Seni özleyeceğiz.Çok komiktin, harika bir arkadaştın." sözeriyle Kilmer'a veda etti.

İkili , 1981 yılında bir partide tanışmıştı. Ayrılık kararı alan çift daha sonra yakın dost oldu.

CRUISE İLE YİNE BİR ARAYA GELDİ

Oyuncu, Top Gun:Maverick filmine Iceman rolüyle olarak geri dönmüştü. Rol arkadaşı Tom Cruise "Val'i onlarca yıldır tanıyorum ve o kadar güçlü bir aktör ki anında tekrar o karaktere büründü." demişti.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 6

Kilmer ise 2011 yapımı Twixt filminde çalışan usta yönetmen Francis Ford Coppola, "Val Kilmer, lise yıllarında en yetenekli oyunculardan biriydi ve yeteneği kariyeri boyunca daha da mükemmel hale geldi." ifadelerini kullandı.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 7

MASKESİNİ SON KEZ TAKMIŞ

65 yaşında hayatını kaybeden yıldızın, ölümünden kısa bir süre önce Batman maskesini taktığı ortaya çıktı.

Oyuncu 23 Şubat'ta Instagram'da sanatçı arkadaşı David Choe ile yaptığı paylaşımda Bruce Wayne karakterine son kez bürünmüştü.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 8

KIRMIZI HALIDA YÜRÜYECEKTİ

Usta oyuncunun vefat haberinin ardından Kilmer'ın Beverly Hills Film Festivali'ne katılmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış - 9

VAL KILMER KİMDİR?

31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğan Val Kilmer, 1980'li yıllarda komedi filmleriyle tanınmaya başladı.Ünlü oyuncu, daha sonra rol aldığı "Top Gun", "The Doors", "Batman Forever" ve "Heat" gibi filmlerdeki performanslarıyla şöhreti yakaladı.

Ardından "Tombstone", "Heat", "The Saint" ve "Kiss Kiss Bang Bang" gibi yapımlarda rol alan ünlü ismin hayatı, 2015 yılında gırtlak kanseri olduğunu öğrenmesiyle değişti.

Usta aktör yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde "Iceman" rolü için bir kez daha kamera karşısına geçti.

Kariyeri boyunca Cher, Lesley Ann Warren, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah ve Ellen Barkin gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Kilmer, tek evliliğini oyuncu Joanne Whalley ile yaptı. İkilinin 8 yıl süren evliliğinden Mercedes ve Jack adında iki çocuğu oldu.

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