Bir efsane daha Hollywood'a veda etti | Val Kilmer, ölmeden önce Batman maskesini son kez takmış
Hollywood’un efsane aktörlerinden Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. Yer aldığı yapımlarla Hollywood tarihinde büyük bir iz bırakan oyuncunun meslektaşları art arda paylaşım yaptı.
Top Gun filminde canlandırdığı Iceman karakteriyle ünlenen usta oyuncu Van Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.
Zatürre nedeniyle yaşamını yitiren oyuncuya 2015 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. 2022 yılındaTop Gun: Maverick filminde kısa bir süreliğine ekranlara geri döndü ancak kanserinden dolayı artık konuşamıyordu.
Hollywood'un efsaneleri arasına giren oyuncunun ardından birçok ünlü isim veda mesajları paylaştı.