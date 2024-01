Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı Türkiye güzelleri; Begüm Özbek (1989 Best Model Of Turkey birincisi) Esin Moralıoğlu (1990 Best Model Of Turkey birincisi) ve Deniz Pulaş’a (1991 Best Model Of Turkey birincisi) çağrıda bulundu.