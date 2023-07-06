Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin!

Mayıs ayında Londra'da taç göyme töreni yapılan Kral Charles'a dün de Edinburgh'da geleneksel İskoçya tacı sunuldu. Bazı İskoçların yollara dökülüp sevinçle takip ettiği kraliyet üyelerini ve özellikle de Kal Charles'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. "Benim kralım değilsin!" protestoları sokaklarda yankılandı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 1

İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs'ta İngiltere'de taç giymesinin ardından dün de İskoçya’daki taç törenine katıldı.

Edinburgh’da düzenlenen törende Kral Charles'ın taç giymesini kutlamak için İskoçya'nın da kralı olduğunu sembolize eden ancak takılmayan İskoçya tacı sunuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 2

Kral Charles için Edinburgh’daki St. Giles Katedrali'nde düzenlenen taç töreninde yanında Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate Middleton da hazır bulundu.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 3

Kraliyet üyeleri St. Giles Katedrali'ne gittiği sırada onları görmek isteyen İskoçlar yol kenarında toplandı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 4

Ancak kalabalıkta kraliyeti destekleyenler kadar kraliyete karşı çıkanlar da vardı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 5

Ellerinde “Benim kralım değil” yazılı dövizler taşıyan monarşi karşıtlarının protestoları, dünkü törene damga vurdu.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 6

Protestocular, Kral Charles'ı "Açları doyurun, kraliyeti değil", "Monarşiyi kaldırın" benzeri dövizlerle karşıladı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 7

İskoç polisi, geçit töreni yolundaki bariyerleri aşmak isteyen 20 ve 21 yaşlarındaki iki kadının tutuklandığını bildirdi. Kadınların üzerlerindeki tişörtlerden "This is Rigged" adlı petrol karşıtı sivil toplum örgütünün üyeleri oldukları anlaşıldı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 8

Polis daha sonra tutuklu sayısının dörde çıktığını açıkladı.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 9

Birleşik Krallık'ta yapılan anket çalışmasında Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından halkın yüzde 60'ı monarşinin devam etmesini isterken, bu oran İskoçya'da yüzde 45.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 10

Ekim ayında Birleşik Krallık'tan bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planlayan İskoçya'da yapılan bir ankete göre de halkın yüzde 41'i bağımsızlıktan sonra monarşinin kalmasını savunurken, yüzde 40'ı cumhuriyet yönetimine geçilmesini tercih ediyor.

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 11

İşte dünkü taç töreninde katedralde yaşananlar ve sokaklardaki protestolardan yansıyanlar...

Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 12
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 13
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 14
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 15
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 16
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 17
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 18
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 19
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 20
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 21
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 22
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 23
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 24
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 25
Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin! - 26
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