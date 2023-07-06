Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin!

İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs'ta İngiltere'de taç giymesinin ardından dün de İskoçya’daki taç törenine katıldı.

Edinburgh’da düzenlenen törende Kral Charles'ın taç giymesini kutlamak için İskoçya'nın da kralı olduğunu sembolize eden ancak takılmayan İskoçya tacı sunuldu.