Bir yanda Kral Charles'a taç töreni, bir yanda protestolar: Benim kralım değilsin!
Mayıs ayında Londra'da taç göyme töreni yapılan Kral Charles'a dün de Edinburgh'da geleneksel İskoçya tacı sunuldu. Bazı İskoçların yollara dökülüp sevinçle takip ettiği kraliyet üyelerini ve özellikle de Kal Charles'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. "Benim kralım değilsin!" protestoları sokaklarda yankılandı.
İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs'ta İngiltere'de taç giymesinin ardından dün de İskoçya’daki taç törenine katıldı.
Edinburgh’da düzenlenen törende Kral Charles'ın taç giymesini kutlamak için İskoçya'nın da kralı olduğunu sembolize eden ancak takılmayan İskoçya tacı sunuldu.