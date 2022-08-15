Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi)

Haberler - ntv.com.tr | 15.08.2022 - 10:47
Sanem Çelik
90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.
Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.
Mete Horozoğlu
"Bence oldu, Soner çok karizmasın"
Mete Horozoğlu
Amine Gülşe
"Bazen değişiklik gerekir"
Amine Gülşe
Çağatay Ulusoy
Son olarak Hakan Muhafız disiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, saçlarına veda etti.
28 yaşındaki Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını yayınladı.
İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış dizinin final yapmasıyla sakallarına veda etti.
Fırat Tanış yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü.
Saçlarını kazıtan İşler, Ankara’daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncunun kilo vermesi de dikkat çekti.
Demet Evgar
Star TV ekranlarındaki macerasını tamamlayan Avlu'nun başrolü Demet Evgar saç şeklini değiştirdi.
Yeni imajı hayranlarının alışık olduğu halinden farklı olan Evgar, şu sıralar tatil yapıyor.
Selçuk Yöntem ile Metin Akpınar
Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.
Yöntem fotoğrafa,'Alttaki fotoğraf 1978 de çekildi. Kulüp 12 de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli..' notunu düştü.
Halit Ergenç
Halit Ergenç
Bensu Soral
Mine Tugay
Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar başta 40 yaşındaki oyuncunun hayranları olmak üzere birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Tugay geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımla gündeme gelmişti.
Son olarak yeni başlayacak olan Artvinli dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu, şu sıralar yeni projesinin hazırlıklarını da yapıyor.
"2009-2019"
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Şükran Ovalı yeni imajıyla çekilen bir karesini sosyal medyadan, "Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba" notuyla yayınladı.
Futbolcu Caner Erkin'le evlenen Ovalı'nın geçtiğimiz aylar bir çocuğu dünyya gelmişti.
Mustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.
Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu.
Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı.
Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı.
Son olarak Fi dizisindeki Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven, yeni filmi 2 Arada için imajını tazeledi.
Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 2 Arada'daki rolü için sakallarını keserek bıyık bıraktı.
Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi.
27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.
Los Angelas’ta Victoria’s Secret'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.
Yaşamayanlar dizisinin galasında sevgilisi Furkan Andıç ile görüntülenen oyuncu yeni imajıyla tüm bakışmarı üzerine topladı.
Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.
Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.
Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti.
Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.
Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı.
Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.
1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.
Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.
Son olarak Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.
25 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü.
'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.
Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.
Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti.
2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü.
Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)
Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.
18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.
Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi.
Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.
37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.
Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.
40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır.
Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.
Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti.
Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler
Fahriye Evcen
Hadise
Özcan Deniz
Almeda Abazi
Esra Erol
Şeyma Subaşı
Tarkan
Sezen Aksu
Ebru Gündeş
Birce Akalay
Sibel Can
Pınar Altuğ
Deniz Akkaya
Gülşen
Ebru Şallı
23 yaşındaki oyucunun yeni imajını Instagram hesabından Luna ile tanışın (Meet “Luna”) başlığıyla paylaşması kafaları karıştırdı. Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in, dizinin 2. yeni sezonunda da imaj değiştirmiş haliyle mi yer alacağı yoksa farklı bir rol mü canlandıracağı merak konusu oldu.
Ayşecan Tatari
Ajda Pekkan
Seda Sayan
Çağla Şikel
Hande Yener
Gizem Hatipoğlu
Ceyda Ateş
Deniz Baysal
Mahsun Kırmızıgül
Gökçe Bahadır
Emina Sandal
İrem Sak
Petek Dinçöz
Tuğba Özay
Tuvana Türkay
Hande Ataizi