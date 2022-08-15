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Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi)

Haberler - ntv.com.tr | 15.08.2022 - 10:47

90'lı yıllara damgasını vuran Kara Melek dizisiyle ünlenen Sanem Çelik, uzun süre sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Gözlerden uzak olan yaşayan ünlü oyuncu, yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. İmajını değiştiren tek ünlü Çelik değil. Kimi zamanı durdurmak kimi görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyoe ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 1

Sanem Çelik

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 2

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 3

Mete Horozoğlu

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 4

Mete Horozoğlu

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 5

Amine Gülşe

"Bazen değişiklik gerekir"

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 6

Amine Gülşe

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 7

Çağatay Ulusoy

Son olarak Hakan Muhafız disiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, saçlarına veda etti.  


Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 8

28 yaşındaki Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını yayınladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 9

İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış dizinin final yapmasıyla sakallarına veda etti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 10

Fırat Tanış yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 11

Nejat İşler, Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü.


Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 12

Saçlarını kazıtan İşler, Ankara’daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum’a gitti. Ünlü oyuncunun kilo vermesi de dikkat çekti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 13

Demet Evgar

Star TV ekranlarındaki macerasını tamamlayan Avlu'nun başrolü Demet Evgar saç şeklini değiştirdi.


Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 14

Yeni imajı hayranlarının alışık olduğu halinden farklı olan Evgar, şu sıralar tatil yapıyor.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 15

Selçuk Yöntem ile Metin Akpınar

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.

Yöntem fotoğrafa,'Alttaki fotoğraf 1978 de çekildi. Kulüp 12 de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli..' notunu düştü.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 16

Halit Ergenç

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 17

Halit Ergenç

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 18

Bensu Soral

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 19

Mine Tugay

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.


Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 20

GENÇLİK YILLARI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar başta 40 yaşındaki oyuncunun hayranları olmak üzere birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 21

MİNE TUGAY BUGÜN

Tugay geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımla gündeme gelmişti. 

Son olarak yeni başlayacak olan Artvinli dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu, şu sıralar yeni projesinin hazırlıklarını da yapıyor. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 22

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 23

ŞÜKRAN OVALI

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Şükran Ovalı yeni imajıyla çekilen bir karesini sosyal medyadan, "Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba" notuyla yayınladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 24

Futbolcu Caner Erkin'le evlenen Ovalı'nın geçtiğimiz aylar bir çocuğu dünyya gelmişti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 25

MUSTAFA SANDAL

(48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 26

Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu.

Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı.

Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 27

OZAN GÜVEN

Son olarak Fi dizisindeki Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven, yeni filmi 2 Arada için imajını tazeledi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 28

Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 2 Arada'daki rolü için sakallarını keserek bıyık bıraktı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 29

EDİS

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 30

27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 31

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Los Angelas’ta Victoria’s Secret'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 32

Yaşamayanlar dizisinin galasında sevgilisi Furkan Andıç ile görüntülenen oyuncu yeni imajıyla tüm bakışmarı üzerine topladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 33

Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 34

Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesi üzerine Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi. Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi ve ekledi: 5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 35

Yaz başında saçlarını kısacık kestiren Korel, 36. yaş gününde saçlarını jöleleyerek geriye doğru yatırdı ve farklı bir model tercih etti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 36

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 37

GONCA VUSLATERİ

Oyuncu Gonca Vuslateri, imajında büyük bir değişikliğe gitti. Vuslateri, saçlarına kaynak yaptırarak uzattı. 


Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 38

Yıllardır kısa saçla görmeye alışık olduğumuz 31 yaşndaki Gonca Vuslateri, imajındaki büyük değişikliği Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 39

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 40

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik, başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı, Çiçero filmi için yaptığı yeni imajı, sosyal medyanın konusu oldu. Saçlarını sarıya boyatan Biricik, Marilyn Monroe ve Emel Sayın’a benzetildi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 41

BORAN KUZUM

Son olarak Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 42

25 yaşındaki oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi. Kuzum, yeni sezon için birkaç projeyi değerlendirdiğini de belirtti.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 43

ELÇİN SANGU

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yeni dizisi için farklı bir imaja büründü. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 44

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 32 yaşındaki Sangu'nun değimi InStyle Türkiye'ye verdiği pozda ortaya çıktı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 45

AMİNE GÜLŞE

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 46

Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 47

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 48

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 49

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çoçuk oyuncuları büyüdü. 


Geçtiğimiz günlerde buluşan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 50

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

18 yıl öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 51

MURAT BOZ

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 52

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 53

SILA

Yeni çıkardığı şiir kitabı ve 'ON'dan kalan' konser maratonuyla gündeme gelen Sıla, imaj değiştirdi.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 54

37 yaşındaki sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 55

BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile şubat ayında evlenen modacı Başak Dizer, imajını yeniledi.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 56

BAŞAK DİZER

40 yaşındaki Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmış: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 57

ELÇİN SANGU

Son olarak Kiralık Aşk'ta Defne karakterine hayat veren ve bu rolle adını geniş kitlelere duyuran Elçin Sangu'nun yeni sezon öncesi imaj yenilediği düşünüldü. Oyuncunun bağlı bulunduğu ajans tarafından yayınlanan fotoğrafta, Sangu'nun kızıl saçlarını boyattığı sanıldı.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 58

ELÇİN SANGU

Ancak Elçin Sangu durumu Twitter hesabından açıklık getirdi. Sangu son attığı tweet'te "Uzun süre güneşe maruz kalmak enteresan haberlere yol açabilir" diyerek saçlarını boyatmadığını, renginin güneş nedeniyle açıldığını belirrti. 

Elçin Sangu'nin imaj değişikliği haberleri akıllara ünlülerin büyük değişimini getirdi... İşte o isimler

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 59

Fahriye Evcen

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 60

Hadise

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 61

Özcan Deniz

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 62

Almeda Abazi

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 63

Esra Erol

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 64

Şeyma Subaşı

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 65

Tarkan

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 66

Sezen Aksu

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 67

Ebru Gündeş

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 68

Birce Akalay

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 69

Sibel Can

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 70

Pınar Altuğ

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 71

Deniz Akkaya

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 72

Gülşen

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 73

Ebru Şallı

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 74

23 yaşındaki oyucunun yeni imajını Instagram hesabından Luna ile tanışın (Meet “Luna”) başlığıyla paylaşması kafaları karıştırdı. Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in, dizinin 2. yeni sezonunda da imaj değiştirmiş haliyle mi yer alacağı yoksa farklı bir rol  mü canlandıracağı merak konusu oldu.

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 75

Ayşecan Tatari

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 76

Ajda Pekkan

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 77

Seda Sayan

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 78

Çağla Şikel

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 79

Hande Yener

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 80

Gizem Hatipoğlu

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 81

Ceyda Ateş

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 82

Deniz Baysal

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 83

Mahsun Kırmızıgül

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 84

Gökçe Bahadır

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 85

Emina Sandal

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 86

İrem Sak

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 87

Petek Dinçöz

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 88

Tuğba Özay

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 89

Tuvana Türkay

Bir zamanların Kara Melek'i Sanem Çelik'in yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 90

Hande Ataizi

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